初選案｜趙家賢指蕭若元曾贊助民主動力　望增功能組別選民登記

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(29日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，第二名控方證人趙家賢繼續作供。他庭上透露，資深傳媒人蕭若元曾贊助民主動力，推行選民登記活動。他解釋，蕭認為應加強3個功能組別的選民登記，從而從建制手中取得更多議席。而經趙和蕭商議後，蕭同意地區直選及功能組別都推廣選民登記。



趙家賢稱民主動力在2018年補選協調達共識，故在2020年獲邀參與初選的協調工作。（資料圖片）

2004年協調失敗泛民選舉現分歧

趙家賢今作供時講及「35+」計劃，指戴耀廷就著立會過半，而達致35+的民意，發表多篇文章和進行多個訪問，以推動其計劃。惟趙亦指，民主動力在過往的立法會選中曾協調失敗，如2004年的新東「鑽石名單」，有時任議員因排在名單後段位置，最終落選。泛民其後對立法會選舉的協調，有不同意見。

2018年補選協調達共識而獲邀

他指，戴並開始找不同政黨、新興組織和政治素人，又聯絡九龍東的區議會正副主席，望由該區開始，討論如何在立法會選舉中協調，減少民主派間的衝撞。趙則受區諾軒邀請，代表民主動力出席九東的會議。趙解釋，因民主動力在2018年的立法會補選中參與協調，令民主派達共識，因而受邀出席，分享經驗。2020年5月，他受戴和區的邀請，民主動力才承辦初選。

趙家醫作供時透露，蕭若元曾贊助選民登記活動。（影片截圖）

蕭若元贊助望增功能組別議席

他亦提及於同年3至5月間，民主動力獲資深傳媒人蕭若元贊助，推行選民登記活動。趙指，戴的地區議席目標為23席，加上預計可取得的功能組別和超區議席，仍需數席才可達致35+。蕭若元提出，加強批發及零售界、飲食界及進出口界此3個功能組別的選民登記，從而取得更多議席。經趙和蕭商議後，對方同意趙的提議，地區直選及功能組別都推廣選民登記。

指蕭曾在其網站提及

控方問，蕭想奪取該功能組別三席，在民主陣營中是否屬秘密，趙指蕭有在網台節目中提及。法官李運滕質疑，為何要知悉蕭所做的事。法官陳慶偉亦指，不認為需要知悉。控方遂改問其他議題。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022