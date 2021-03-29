乙肝病毒可經母嬰傳染　10間公院產科推孕婦藥物治療減傳播

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

嬰兒若經母嬰傳播感染乙肝病毒而未接受預防措施，有九成機會成為慢性乙型肝炎患者，容易演變為肝癌、肝硬化等嚴重肝病。 醫院管理局推出新措施，為患上乙型肝炎且體內病毒量高的孕婦，額外提供一線抗病毒藥「替諾福韋」，以進一步降低分娩時的母嬰傳播的風險。全港10間設有產科的公立醫院均已參與計劃。

為高病毒載量孕婦額外提供抗病毒藥治療

本港50多萬人（7.2%人口）感染乙型肝炎病毒，母嬰傳播尤其值得關注，因90%受感染的嬰兒會發展為慢性肝炎，有更高風險患上肝癌、肝硬化等嚴重肝病。廣華醫院婦產科部門主管梁永昌表示，自1988年起，所有新生嬰兒均需接種疫苗，而若母親是乙肝患者，所生嬰兒另需注射免疫球蛋白，措施能減少九成母嬰傳播。

梁永昌表示，對於家庭來說，這不是比率問題，一旦患病影響非常大，冀「救得一個得一個」。醫管局正採取新措施，安排孕婦接受乙型肝炎病毒載量檢測，若數量超過20萬個國際單位，便安排抗病毒藥物治療，進一步減少低傳播。梁強調，抗病毒藥物治療會與現行措施並行。

懷孕第28周起服抗病毒藥 醫生：不增孕婦及胎兒風險

東區醫院內科顧問醫生勞偉祥表示，局方使用一線常用藥物「替諾福韋」，副作用少且輕微，一般是腸胃不適、頭痛、出疹等；而過去臨床數據和經驗顯示，懷孕期間服用，並不會增加孕婦及胎兒風險。他說，需接受治療的孕婦亦會轉介至護士診所，由護士講解治療的好處和副作用。

勞偉祥（右一）表示，局方使用一線常用藥物「替諾福韋」，過去臨床數據和經驗顯示，懷孕期間服用，並不會增加孕婦及胎兒風險。左一是梁永昌醫生，醫管局質素與安全部代理顧問醫生高君龍（中）（陳嘉慧攝）

勞偉祥指，一般安排在懷孕第28周至32周左右（懷孕第三期）開始療程，以避開胎兒器官形成期，並確保有足夠時間，將分娩時的病毒載量減至20萬個國際單位以下。勞提醒，孕婦產後需待醫生評估何時停藥，避免因自行停藥，導致肝酵素水平反覆的情況。

全港公院產科提供療程

醫管局質素與安全部代理顧問醫生高君龍說，今次計劃自2020年起，由瑪麗醫院及威爾斯親王醫院首先在去年1月推行，其餘8間設產科的公立醫院亦於去年8月起陸續參與計劃，即全港設有產科的公立醫院均已參與計劃。

參與人數方面，梁永昌指計劃推行至今，約1.5萬孕婦在公立醫院接受今次服務，以4%感染比率計，即約600名孕婦感染乙型肝炎，找到當中約六分一人（17%），即100人病毒載量偏高，其中八成人會經醫生處方抗病毒藥。他坦言，部分患病孕婦或對服藥態度保守而未參與計劃，期望隨着計劃推行及加強教育，參與率會上升。