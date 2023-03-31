長者醫療券｜4.17起擴大可使用範圍　包港大深圳醫院華為社康中心

醫務衞生局今日（31日）公布，由4月17日開始，合資格的香港長者可以使用醫療券支付香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心門診醫療護理服務的費用。醫衞局指，華為社康中心為香港大學深圳醫院的外設醫療機構，並指新安排將有助於深圳居住的香港長者更便利地使用當地的門診服務。



港大深圳醫院華為荔枝苑社康中心位於深圳市龍崗區。（華為社康中心網頁）

根據官網介紹，港大深圳醫院華為荔枝苑社康中心（華為社康中心）位於深圳市龍崗區，佔地約6,800平方米，該中心遵循港大深圳醫院以病人為中心的宗旨和先全科、後專科的理念，從體檢開始建立健康檔案，提供檢後諮詢，銜接專科轉診，普及健康促進知識，跟蹤高危與慢性病患者的健康狀況。

醫務衞生局今日稱，由4月17日起，長者醫療券香港大學深圳醫院計劃的使用範圍將進一步擴展至該院外設的華為社康中心，為居於深圳的合資格香港長者提供多一個可使用醫療券的服務點，便利他們在當地接受相關醫療服務。

合資格香港長者無須預先登記

由於醫療券透過電子平台發放和使用，因此，合資格香港長者無須預先登記、領取或攜帶醫療券。他們只需親身前往華為社康中心，並出示有效的香港身份證或《豁免登記證明書》，便可使用醫療券支付當日在指定科室／健康服務中心接受門診服務的費用。

不適用於住院服務 不可用於單純購買藥物

醫務衞生局指，華為社康中心會為有關長者申報，並即時更新其醫療券戶口內的使用紀錄及向長者提供印有其醫療券戶口餘額的紀錄，以供保存。醫衞局發言人提醒，相關安排並不適用於住院服務，以及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

該局指，為便利居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者，港府自2015年起推行香港大學深圳醫院試點計劃，並於2019年6月將該試點計劃恆常化，讓長者使用醫療券支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務費用，包括預防護理、治療和復康服務。