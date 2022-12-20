工聯會倡設婦科檢查醫療券　加託管名額　男士侍產假增至7天全薪

港府表明重視推動婦女發展工作，但工聯會婦女事務委員會今日（20日）表示，本屆政府首份施政報告有關婦女政策著墨不多，認需重新檢視有關婦女政策，保障婦女在懷孕及產後的權益。工聯婦委建議設立婦科檢查醫療券、增加託兒及託管名額，並設14周全薪產假、「產後工作保障期」至產假後6個月以及增加男士侍產假至7日，並且全薪。



聯婦委建議，政府設立婦科檢查醫療券、增加托兒及托管名額等。（工聯婦委提供）

工聯會婦女事務委員會副主任程岸麗表示，婦女就婦科癌症及腫瘤問題有迫切性預防需要，希望政府能推行婦科檢查醫療券，既可幫助女性及早預防婦科病，又可緩和公共醫療開支壓力。

工聯婦委早前曾探討幼兒照顧行業的人力需求，發現社區託兒需求遠大於供應，因而建議政府應多關注託兒及託管服務名額及人手不足的問題，從服務量上出發，增加托兒及托管名額。

工聯婦委副主任李煒敏表示，現時政策對在職婦女的保障不足，例如產假薪金只有五分四，認為是不合理待遇，強調生兒育女並不是在職女性的「懲罰」，所以產假絕不應與病假為同一指標。工聯婦委建議設14周全薪產假，並設「產後工作保障期」至產假後6個月，以及增加男士侍產假至7日，並擁有全薪侍產假。

李又指，強積金已實施20多年，然而保障不包括全職家庭主婦，故政府應考慮新增政策，以加強全職家庭主婦退休生活保障。郭偉强補充，政府需關注婦女的退休保障。目前，沒有工作的婦女不涵蓋在強積金的範圍計劃內，因而婦委提出由丈夫為太太代供強積金，從而為在家女性提供退休最基本保障。另外為提高丈夫為太太供強積金誘因，工聯婦委建議供款人可享有稅務寬減措施。