專訪｜領軍建多項大型基建　資深工程師：超支、延誤非本港獨例

高鐵超支、機場第三條跑道超支、港珠澳大橋延期超支，近年一提到基建工程，「超支」、「延誤」四字不絕於耳。曾帶領團隊興建昂船洲大橋、港珠澳大橋、將軍澳跨灣大橋等多個標誌性項目的資深工程師胡醒楠（Naeem Hussain）表示，本港大部份工程都能按時完成，亦無超支的情況，惟本港地形複雜，工程期間難免有「無法預測的困難」，需要付出額外時間處理，強調香港並非獨例，海外基建項目超時、超支的情況更嚴重，直指外界有關批評是對工程毫不了解的妄下判斷。惟他坦言，本港土地情況複雜，但卻訂下「進取」的工程時間表，或有檢討的空間。



胡醒楠活躍於工程界逾半世紀，出自他手筆的作品散落全球多地，但仍孜孜不倦地帶領新一代興建新的橋樑。（李澤彤攝）

奧雅納（Arup）董事、全球橋樑工程總負責人胡醒楠今年踏入81歲，是集團內最年長的工程師，但他說話時中氣大足，亦不時跳跳紥，與年輕人打成一片，完全不像已踏入退休年齡逾廿載的「伯伯」。具備工程和建築學歷的他，在90年代尾來港，參與本港的工程，數十年後仍不言休，至今仍活躍於工程界，是奧雅納全球橋樑工程總負責人，去年底通車的將軍澳跨灣大橋亦是出自他手筆。

入行逾半個世紀，胡醒楠設計的大橋作品散落在世界各地，但令他最自豪的是在2009年通車的昂船洲大橋——一度有望問鼎世界紀錄，成為全球最長的斜拉橋。

將時間回撥至1999年，胡醒楠憶述路政署當時認為青馬大橋等的懸索橋（suspension bridge）太多，希望興建一條過千米的斜拉橋（cable-stayed bridge），打破當時日本多多羅大橋（Tatara Bridge）890米的世界紀錄，故委託奧雅納進行可行性研究，發現即使斜拉橋長逾千米，仍可承受颱風，便舉辦大橋設計比賽、推展工程。

胡醒楠表示，昂船洲大橋不止長，連設計也費盡心思，以是不銹鋼製成的塔頂，在日照下伯閃閃發亮。（Arup提供圖片）

他表示，昂船洲大橋不止長，連設計也費盡心思：「你看着塔頂，是不銹鋼製成的，在傍晚或清晨，太陽出來的時候，會閃閃發亮，看起來非常、非常獨特，伴隨而來的，是一些非常美好的建築光線（very nice architectural lighting）。」

不過，耗資37億元的大橋，原訂在2008年6月啟用，但受天氣影響，延誤10個月才落成，被內地的蘇通長江公路大橋追過，首先打破世界紀錄（現時為世界第二大）。在胡醒楠的字裏行間亦感受到，他對此感到可惜，但仍不減其驕傲，在他心目中，昂船洲大橋仍然是他心中的首位。

我興建過很多橋樑，但這對我來說，是取得重大突破的大橋，在我甚至整個香港而言，昂船洲大橋是最重要的大橋，與前人所興建的大橋截然不同，我可以肯定地說，這是我做過最好的橋樑之一。 奧雅納董事胡醒楠

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他續指，昂船洲大橋在過去14年，一直是世界路橋工程的指橋，成功通過作為颱風地區的嚴格標準，令工程團隊能走出香港，承建蘇格蘭的昆斯費里大橋（Queensferry Crossing），打破世界紀錄成為全球最長的三塔斜拉橋，其團隊的作品亦遍布加拿大、美國、汶萊、菲律賓、馬爾代夫等地，現時香港已與英國齊名，成為奧雅納的橋樑中心（bridge center）。

胡醒楠領導的橋樑工程團隊一次又一次向世界紀錄進發，但他卻表示，不論大橋、短橋亦同樣重要，團隊需要在種種限制下，因地制宜、尋求突破，即使經驗老到，但每次都要從頭學起：「你要視乎地點、客戶的預算，因應有關環境，審視眼前的選項，然後選出最適合特定選址的設計，這就是設計，所以每當你建造一座新橋時，就會像一張白紙。」

將軍澳跨灣大橋每晚7至9時亮燈。（運輸署圖片）

▼2022年11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼



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他帶領的團隊，近期最觸目的項目大概是將軍澳跨灣大橋，團隊再一次在路政署和土木工程拓園署的要求下，製作出不一樣的大橋。

你從將軍澳望過去，它就像一隻蝴蝶，我們將他稱為『蝴蝶拱橋』（the Butterfly Arch），雖然它並不大，其跨度只有約200米，但對香港而言，這是不一樣的，這是另一條興建過程中我十分享受的大橋，我希望市民看到這條橋時亦會感愉悅。 奧雅納董事胡醒楠

▼2022年11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼



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近年本港大力開發新發展區，是基建工程的另一個黃金時代，惟多項工程接連傳出超時、超支等醜聞，胡醒楠有份參與的港珠澳大橋亦超支103.5億元人民幣，致港府要向立法會追加15億元，為超支費用「夾錢埋單」。工程超支、延期的新聞不斷，惹來土地勘察失敗、前期功夫不足的質疑，令外界對本港工程失去信心，更以「大白象」、「小白象」嘲諷多項工務工程。

面對外界的批評，胡醒楠卻對此忿忿不平，直指外界「不懂行內事」、對工程生態欠缺認知而妄下判斷。他解釋本港的地形多山且崎嶇不平，土地狀況（ground conditon）複雜，對工程構成難以預測的挑戰，「大自然就是大自然，有時當你興建隧道等工程時，你可能會遇到意想不到的問題，你必須要處理它。」

胡醒楠有份參與的港珠澳大橋亦超支103.5億元人民幣，致港府要向立法會追加15億元，為超支費用「夾錢埋單」。圖為港珠澳大橋九洲航道橋（Marcel Lam Photography）

他強調，其團隊負責的大部份工程都按時完成，惟個別工程因難以預測的困難致延期、超支，卻惹來社會抨擊。他續指，本港並非工程超時、超支的獨例，並舉例指英國的橫貫鐵路（Crossrail）更要延期18個月，比香港更嚴重，可見香港是效率之都。

若你想作出相關批評，你亦要與世界同類型工程比較，你便會改變想法，再判斷我們（的工程）是否延期，所以請先放眼世界，再告訴我誰比我們做得更好吧！ 奧雅納董事胡醒楠

雖然本港工程有效率，令本港能領先英國、美國等西方國家，但他卻坦言工程時間表或過於進取（aggressive），有檢討空間。

我認為這些批評是對項目欠缺了解。我們的工程時間遠低於世界其他地方，你可以說這是十分進取的時間表，我們不應如此進取，我們或許要為每個工程預留更多時間，這或許並非壞主意，對吧？ 奧雅納董事胡醒楠

過去數十年，他與團隊攜手解決一個又一個難關、跨過一個又一個爭議，胡醒楠在訪問中，多番強調一切都是團隊共同合作的成果，齊心合力讓團隊能走向國際，承建海外多國的工程，讓有興趣走出香港的工程師，躋身海外的工程，將本港的經驗帶到更遠，認為此舉是挽留人才的關鍵：「為了留住、鼓勵這些人才，他們需要參與他們夢想中的項目，所以我們希望奪得世界各地的大型項目，讓我們能保持畢業生的興趣。」