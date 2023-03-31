疫苗｜4.20起非高危人士接種第4針須自費　疫苗到戶4.15停新登記

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會早前建議，五大高危群組在今年內需接種新一針疫苗，而非優先組別的人士則只要曾經接種合共三劑新冠疫苗已可獲足夠保護。政府因應相關建議今日（31日）提出新安排，由4月20日起，非高危群組市民如欲接種第4針，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種，在此前已預約人士不受影響。另外，因「疫苗到戶接種服務」的需求大幅下降，該服務將由4月15日起停止接受新登記。



政府因應相關建議提出新安排，指由4月20日起，非高危群組的市民如欲接種第4針，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種，但在此前已預約接種的人士則不受影響。（資料圖片 / 夏家朗攝）

因應專家建議，政府宣布2023年新冠疫苗接種計劃安排，屬於優先組別的市民，不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑疫苗或感染新冠（以較後者為準）超過六個月後，可在2023年內免費接種額外加強劑，優先組別市民包括：

．年屆50歲或以上的人士（包括居於院舍的長者）



．18至49歲有長期病患的成年人



．六個月大或以上免疫力弱的人士



．孕婦



．醫護人員



因應相關建議提出新安排，政府指非高危群組若從未感染新冠肺炎，仍可隨時網上預約繼續免費接種首三劑新冠疫苗，但由4月20日起，相關群組如欲接種第4針，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種，但在此前已預約接種的人士則不受影響。

另外，因「疫苗到戶接種服務」的需求大幅下降，該服務將由四月十五日起停止接受新登記。未登記的合資格人士如欲透過服務接種新冠疫苗，請盡快於限期前致電熱線（5688 5234）或透過網站登記。

政府亦正更新電腦系統，以便由4月20日起支援上述額外加強劑的接種服務。需要額外加強劑的合資格人士，可由四月二十日上午九時起，透過網站預約。5至11歲的合資格兒童由即日開始亦可到兒童社區疫苗接種中心即場接種第三劑疫苗，50歲或以上的人士和18歲以下的兒童亦可到社區疫苗接種中心即場接種。

疫苗接種監測更新數據改每季公布一次

由於新階段的新冠疫苗接種計劃由4月1日起，將由公務員事務局轉回醫務衞生局和衞生署負責統籌。另外，由四月起，疫苗接種監測更新數據會由每月調整至每季透過新聞稿公布。政府會繼續透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網頁公布疫苗接種的其他相關資訊和數據。

強制檢測、社交距離措施等相關8項緊急規例4.1起失效

另外，政府亦表示，在《預防及控制疾病條例》（第599章）下訂立的八項公共衞生緊急規例（涵蓋入境防控措施、社交距離措施、強制檢測及提供疫情防控有關資料等）（第599C章至第599J章）將於今日午夜（即4月1日起）失效，按該等規例實施的僅餘措施亦會同步解除，至於第599章下將餘下兩條（第599K章及第599L章）與疫苗接種有關的公共衞生緊急規例會繼續保留，以配合以疫苗接種為主的防控措施。