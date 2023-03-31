新冠疫苗｜九龍灣聯合醫務中心為21人打過期復必泰　最耐逾22日

衞生署昨晚（30日）接獲聯合醫務中心（九龍灣）通報，指中心檢視醫療紀錄時發現1月16日至28日，以及3月7日至28日期間，為合共21名市民接種過期復必泰疫苗，超出建議使用日期後1至22天，當中18人為接種復必泰二價疫苗，三人接種復必泰原始病毒株疫苗。



衞生署高度關注，稱正跟進及調查事件，已要求中心即時交報告，今早（31日）也到中心了解，已暫停該中心接種疫苗服務。該署稱諮詢專家後認為受影響市民毋須重新接種疫苗，但若感不適應立即處理及通知衞生署。



打過期復必泰涉兩段時間

衞生署表示，昨日傍晚接獲九龍灣聯合醫務中心通報，稱該中心檢視醫療紀錄時，發現於1月16日至28日及3月7日至27日期間，為合共21名市民接種超過建議使用日期後1至22天的復必泰疫苗，當中18人接種復必泰二價疫苗，3人接種復必泰原始病毒株疫苗。

該署稱高度關注事件，昨日接報後已要求中心即時提交報告，並因應提交資料於今早到中心進行巡查並了解接種程序，提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照接種計劃指引處置已過期的疫苗。

衞生署暫停涉事醫療中心疫苗接種服務

衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務。衞生署將會繼續跟進醫療中心的相關改善措施，以決定是否恢復該醫療中心的疫苗接種服務。署方亦已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進他們的健康狀況，若有任何不適，應立即處理及通知衞生署。署方暫未接獲有相關受影響人士不適的報告。

復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。（資料圖片 / 夏家朗攝）

三日第二宗打過期疫苗事件

該署又說，已諮詢本地專家意見，並向復星醫藥了解，專家建議受影響人士無須重新接種疫苗，另建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。衞生署亦已提供意見給該醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。

另一方面，衞生署指已再次提醒其他參與政府疫苗接種計劃的私家醫生及診所應按相關指引定時檢查疫苗的建議使用日期，及應適時處置已過期的疫苗。根據疫苗製造商建議，復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。

衞生署周三（29日）公布，巡查發現九龍灣另一間中心、卓健醫療位於九龍灣的醫療中心，早前為14名市民接種過期1至8日的復必泰二價疫苗。