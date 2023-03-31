立場新聞案｜問35+專訪如何危害國安　鍾：國家很強大難造成威脅

《立場新聞》被指發布煽動刊物案續審，前總編輯鍾沛權今（31日）繼續接受其代表律師的覆問。就有關梁晃雄的專訪文章中，梁曾提到，泛民要取「35+」議席的目標，「係要令中共黐線」，問鍾梁的說法如何危害到國家安全。鍾回應稱，相信國家很強大，加上國家在維穩的資源及科技上亦十分強，認為難以對國家造成實質威脅。



CNN訪問拉登不會認為媒體認同其立場

代表鍾沛權的資深大律師余若薇稱，控方在盤問時，曾提911事件後，《立場》若有機會會否訪問拉登，鍾曾回應稱非不可以，亦指聯合國教科文有相關指示。余遂指出，美國媒體CNN當時有刊登拉登的訪問，問鍾會否認為CNN支持或認同拉登。鍾說不會認為CNN會認拉登主張，重申若有機會及在非操縱下訪問拉登，是可以做的。

鍾沛權稱，CNN曾訪問拉登，但不會認為CNN支持或同意其立場。（GettyImages）

911後亦有人批評是美國政府責任

鍾進一步解釋指，911事件發生後，很多讀者和不同政治光譜的人，會批評事件發生的深層原因，與美圖霸權、帝國主義及其中東政策有關，更有自由派指911事件的發生，是美國政府的責任，這些聲音當時有被批評為替拉登開脫及叛國。

美國受911打擊更深但無限制言論

但在有言論自由的背景下，這些言論沒有被限速，甚至後來有一本書將這些討論輯錄了下來。鍾說，美國經歷911後的環境，比香港經歷2019年社會運動後更敏感和不穩，但美國仍容許各方對事件作不同的討論。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

+ 15

文匯報報道證實梁的憂慮確實存在

對於梁晃維在涉案專訪文章中指《國安法》無孔不入，只要講「那四個字」就會被捕。控方前引述《文匯報》報道，指警方會先警告，再因應現場情況決定是否拘捕，以顯示與梁的說法不同。余引述另一篇《文匯報》報道，提及「光時」也會被視為違反《國安法》，又列舉多篇即時報道，顯示有市民因舉「港獨」旗幟被捕，亦有人僅因被搜出「光時」文宣被捕，這些報道均為專訪內容提供了事實基礎。鍾同意，亦印證了梁的憂慮確實存在，鍾又說：「唔知控方點解有資料搵唔到出嚟。」但又要提出質疑。

鍾信國家很強大

至於梁另在專訪提及35+的目標「係要令中共黐線」，鍾亦有作進一步解釋。他說，其中最合理的理解是，若他們得到過半數議席，便會有更大主動性下，中共會以更強的手段打壓，繼而令港人對其「無幻想」。余指該文發佈時，梁已被DQ，其說法如何危害到國安。鍾說相信國家很強大，其在維穩的資源、科技等都好強大，認為難以對其造成實際威脅。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

審訊下周一（3日）續。

案件編號：DCCC265/2022