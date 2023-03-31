七欖2023｜Happy Friday開波　蘭桂坊酒吧滿座　指生意勝疫情

2023年香港國際七人欖球賽今日（31日）起一連三日在大球場開鑼。適逢今日是星期五「Happy Friday」，在中環蘭桂坊，入夜初段雖然街上人流稀少，不過各酒吧都幾近滿座。有酒吧負責人指，生意比疫情時好一半，不過都未到最好的生意額；有酒吧指是第一次經歷沒有防疫措施的七欖，故仍要觀望七欖帶來的影響。



▼3月31日 香港國際人七人欖球賽開鑼▼



+ 16

傍晚中環蘭桂坊街上人流稀少，不過各酒吧都幾近滿座。街上反而有一批軍裝警員駐守，燈柱上則掛有七欖的廣告橫額。

記者曾訪問的蘭桂坊酒吧Corner Bar仍幾近滿座，比起在兩個月前來到，明顯有更多客人，大約二十至三十人。負責人楊先生指，生意額暫時只回到疫情前的一半。由於他們都是第一次經歷沒有防疫措施的七欖，故未能估計會帶來多少生意額，「可能今晚(在大球場)嚟嘅人我都做唔哂，不過盡做啦。」

+ 1

去年七欖時有在蘭桂坊派發啤酒券的嘉士伯，今年轉派紀念品，以及推廣啤酒優惠。在場的推廣員都未能估計會有多少人流，不過都會盡力推廣，亦希望蘭桂坊的氣氛可能更好。