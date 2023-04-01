網站宣傳「白牌煙」兼提供試食　大律師指或違法　報販斥挑戰法律

《財政預算案》將香煙每支的煙草稅上調港幣0.6元，即增加約31.5%。近日有網站誘餌吸煙者轉投非常規市場，標明香港售價約22元至28元一包，寫明「不用交重稅自然價格親民」，更標明「免費試食」。大律師陳棋祐指，網站變相直接或間接承認這些產品沒有繳納香港關稅，有可能已違反《吸煙（公眾衞生）條例》。



財政預算案提高煙草稅。（資料圖片）

網上展示煙草廣告涉違《吸煙（公眾衞生）條例》

該網站推薦煙民以來歷不明的「白牌煙」代替主流香煙牌子、更標明「免費試食」。大律師陳棋祐指，該網站在互聯網上置於吸煙產品廣告亦有可能已違反了《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）， 因為它的內容以明示方式，誘使、建議及促請購買或吸用吸煙產品。他又指，網站變相直接或間接承認這些產品沒有繳納香港關稅。根據《應課稅品條例》，非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙的最高刑罰為監禁2年及罰款100萬元。

《財政預算案》將香煙每支的煙草稅上調港幣0.6元，即增加約31.5%。（視覺中國）

報販協會憂慮煙草價格差距令走私活動增

報販協會主席林長富斥，非法商販抓住了價格差距帶來的機會，瘋狂引誘吸煙者購買非法私煙，憂慮全面通關後，「螞蟻搬家」的走私活動重歸，本港的非法私煙問題會愈來愈猖狂。他指，以前一包煙約50元的時侯，很多煙民往返內地時都會偷帶兩三條免稅煙，現時加至約80元，估計會有更多人冒險。

林長富又指出，在財政預算案咨詢期間，報販協會已多次向局方表達憂慮，加稅會催旺私煙問題，無助控煙之餘，又損害報販生計，結果很快應驗。