多聲道｜加煙稅適得其反　糾正控煙盲點刻不容緩

上月，新一份財政預算案大幅加煙草稅，令「主流」香煙售價每包達78元。我說是「主流」，因為社會總是「你有張良計，我有過牆梯」。宣布加煙稅的三星期，海關旋即檢獲逾6,800萬支私煙。私煙集團甚至明目張膽，大量發訊息以「唔洗$78！買得多送得多；煙稅加$12/包，我哋唔加再減，買得多送得多」作招徠。另一邊廂，做正行生意的報販，卻慨嘆被私煙黨搶走近五成生意。



來稿作者：楊浩泉



從數字上看，加煙稅的確是適得其反，催旺私煙。從心理學角度，買得到私煙的吸煙人士，覺得自己抽的煙比別人平；吸煙的人數或者少了，但每個人吸煙的量卻可能不跌反升。也有醫學專家曾質疑加煙稅對降低吸煙率的效用。中大醫學院助理院長李浩祥接受傳媒訪問時表示，加煙稅對降低吸煙率的效用成疑，特別是對吸煙逾十年甚至二、三十年的人而言，加煙稅難令其戒煙，因為「今日食兩包，聽日一枝都唔食，其實無咩可能。」這些意見，不知政府與反煙團體是否聽到？

求助未必戒到煙 加稅後私煙得利

有官員和反煙團體強調加煙稅後，成功令戒煙熱線求助數字大增三倍，但其實每日個案平均仍只有數十個；基數低，增幅大又有何意義？況且，求助不代表成功戒煙。公共行政管理最忌「講咗當做咗，做咗當得咗」，官員和反煙團體，不應隨便找幾個意義不大的數字，例如戒煙熱線求助數字，就證明自己有功。他們更不應逃避相關措施背後連串的後果。正如以上所提到，加煙稅後短短三星期，海關已檢獲超過6,800萬支懷疑私煙和約6公斤懷疑未完稅製成煙草，而這一次檢獲量就分別比疫情前的2019年全年檢獲量還要多。海關檢獲的私煙數目仍在上升，去年逾7億支，這次加煙稅，今年肯定是私煙集團大豐收的一年。另一邊廂，報販生意大受打擊；有報紙檔商販受訪時表示，增加了煙稅，香煙生意大幅減少，令整體生意跌近五成，主因是大部分煙民轉投了非法私煙市場，更擔心日後煙稅繼續再加的話會「做唔落去」。

如果加稅不能有效令人戒煙，戒煙服務計劃可行嗎？筆者吸煙多年，去年親身體驗過衞生署控煙酒辦公室「寄住戒」計劃及針灸戒煙，但都失敗了；最終反而靠自我的覺醒，才真正成功戒煙。作為過來人，我希望借這個機會指出反煙團體的最大盲點：他們從來都視一切與煙有關的人和事為敵人，包括吸煙人士，對他們來說，都是敵人；所以他們從來都沒有真正了解吸煙人士的心理壓力。吸煙習慣有「生理癮」和「心理癮」；經常找「成功戒煙者」分享如何排除萬難、千辛萬苦戒煙，塑造「戒煙血淚史」，其實只會令吸煙人士更怕戒煙。筆者曾與朋友笑言：「講到戒煙原來咁痛苦，即刻嚇到我想即刻點番支煙放鬆一下。」

根據政府統計處數字 ，煙民戒煙原因排名最低三項分別是「覺得吸煙習慣不受歡迎」、「很多地方禁止吸煙」、「減少買煙的花費」，偏偏控煙組織就無所不用其極去醜化吸煙人士，引起紛爭，更令煙民反而建立了一種身份認同。事實上，縮窄禁煙區不但令吸煙人士的吸煙習慣變得更有規律；而當吸煙人士每走到吸煙點，就想到要抽一口；吸煙人士在那小小的角落，就算互不相識也心神領會：「我哋呢啲煙民點解要受呢班衛道之仕嘅歧視同壓迫，唔通佢哋個個都真係聖人咩？」

控煙，目標一定沒有錯，但要用對方法。別忘了，要反的只是吸煙這個問題，而不是一切與煙相關的人和事都反。控煙，卻是一個科學而客觀的政策問題。要用對方法，是不是首先要面對現實？以上提出連串問題，也只是拋磚引玉；只有當社會能有真正廣泛的討論，控煙政策才能有360度的全方位觀念。

作者楊浩泉，從事金融科技行業，煙齡接近六年，嘗試過戒煙服務但失敗，去年靠閱讀自助戒煙成功。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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