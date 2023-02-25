財政預算案｜盧寵茂：加煙稅為市民健康　今年諮詢是否立法限售

財政預算案即時提高煙草稅，每支煙加稅6毫，每包香煙零售價提高12元，有煙商在加稅翌日以成本增加為由再加價4元，令零售價提升至每包78元。醫務衛生局局長盧寵茂今早（25日）出席電台節目時強調，加煙稅最終目的是為市民健康，今年會就控煙進行諮詢，包括是否限制某個年齡出生人士不准買煙，目標在2025年把吸煙率由現時的9.5%降至7.8%。

另外，聯合醫院手術燈墜下事件，他認為，事件發生在醫管局轄下的醫院，醫管局對事件責無旁貸。



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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盧寵茂今日（25日）出席商台節目時表示，「吸煙危害健康」這句話是港人多年聽到「入晒腦」，這句話很真，因為吸煙會上癮，想戒要很有決心，吸煙會引致癌症尤其是肺癌，以及心血管病，肺癌是港人頭號殺手。以男性吸煙與不吸煙者作比較，吸煙者有肺癌而致死的比率較不吸煙者高出3.7倍，另有三分二肺癌患者與吸煙有關。

是以預算案加煙稅，他稱絕對是為了市民健康，可能煙民感到加稅是苦，但形容這是「苦口良藥」，可以幫助提升健康，戒煙是雙贏，連同家人也少吸二手煙，引數據指肺癌患者家人，例如其配偶患癌的比率較常人高出三成。

醫務衞生局局長盧寵茂。(張浩維攝)

查詢戒煙熱線增長5.7倍

對於有評論指加煙草稅會助長私煙，盧寵茂表明絕不同意此說，現時吸煙人口的年齡上升，基層市民及長者最受吸煙傷害，患病對自己和社會都構成負擔，況且吸煙很貴，又帶來負擔，走私煙是買賣都違法，他相信市民都是守法，就應減少吸煙，促請市民打戒煙熱線1833183。他指，加稅後熱線由每日接獲20個查詢電話，到預算案發表第一天接獲113個，增長5.7倍，他開心看到顯示效果。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅後，香煙零售價隨即加12元▼



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他回顧本港的控煙成果，因走得很前，在80年初有20%吸煙率，透過立法和大幅加稅曾經高達300%，把吸煙率控制下來，得到世衞肯定。最近吸煙率是9.5%，是好的成果，但仍涉及58萬煙民，為數不少，以煙民每二人就有一人早死推算，「好嚴重，有29萬人（死）」，對家庭有大負擔。

研立法限制某年出生的人不准買煙

他表示，控煙工作要繼續做，要有終極方案，終局是在2025減少吸煙率至7.8%，相距現時9.5%好像很低，但這數字是在新冠疫情期間錄得，相信因為口罩令而減少吸煙，令數字偏低，市民期望除口罩，擔心吸煙率會反彈。

盧寵茂談到終局時稱，某些國家採取立法，令到未接觸煙草的人不能去接觸，例如以18歲為限，指明某一年以後出生就不可買煙，是以加稅是控煙手段，但不是唯一，亦可考慮措施令吸煙沒有吸引力，例如每包煙在包裝上的健康忠告可以「成包都係」，又或把非吸煙區擴闊等等。

口罩令即使解除 進出醫院院舍仍須戴

至於口罩令何時解除，他表示，戴口罩這三年對疫情有很大幫助，若不戴則死亡人數及醫院情況會惡劣很多，現時仍在參看數據，會爭取在最快時間決定，即使解除仍要求進入醫院和院舍須戴口罩。

▼2月24日 醫管局就手術燈掉落事件的初步調查▼



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盧：手術燈墜下 醫管局責無旁貸

對於聯合醫院手術燈墜下事件，他表示，自己從醫近40年，從未見過亦無法想像會有這些意外發生，直言對事件感到震驚。

他又指，事件發生在醫管局轄下的醫院，醫管局對事件責無旁貸，故醫管局有責任調查事故及督促維修承辦商要提交報告，如果提交的報告不可以比到答案或者比到信心大眾，醫管局要思考是否繼續信任承辦商，以確保日後不再發生類似意外，令員工及病人在安全環境下工作及就醫。