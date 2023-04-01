疫苗保障基金賠200萬予74歲針後亡翁　委員會未能確立與疫苗關係

新冠疫苗開打至今逾兩年，近日再有一宗個案獲疫苗保障基金批出200萬元保障金。翻查資料，該個案涉及一名74歲老翁，他於2021年11月接種第一劑復必泰疫苗後同日離世，初步解剖發現有冠心病。



有關個案與疫苗接種的因果關係，被新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評為「不確定」，而按照政府在2021年2月提交立法會財務委員會的文件列明保障基金相關條款，即使被專家委員會評估為「與免疫接種因果關係不確定」，仍獲發死亡保障額。



連同上述個案，最新資料顯示，疫苗保障基金在疫苗開打以來，共為兩宗死亡個案作出賠償，共賠償400萬元，另外亦為456宗傷害個案作出賠償，共賠償逾1億元。



10月31日起，13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站會提供接種科興和復必泰疫苗接種服務，無須預約。（資料圖片 / 夏家朗攝）

近日再有個案獲疫苗保障基金批出保障金200萬元。翻查資料，相關死亡個案涉及一名74歲男子，他於2021年11月接種第一劑復必泰疫苗後於同日離世，初步解剖發現有冠心病。

根據全面解剖報告，解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病，但根據所得資料，死者在接種疫苗後觀察期間並沒有感到不適，而且在搶救時並沒有速發嚴重過敏反應的病徵。

死者缺血性心臟病非常嚴重 亦被視為促成死亡的重要情況

此外，死者缺血性心臟病的情況非常嚴重，亦被視為是促成死亡的重要情況。綜上所述，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

今次屬疫苗基金賠200萬元的第二案例

除上述個案外，疫苗保障基金在去年5月亦向一名打復必泰後心肌炎亡的66歲女子批出疫苗保障基金200萬元，即在開打疫苗以來共為兩宗死亡個案作出賠償，共賠償400萬元，即每宗賠償200萬元。另外，疫苗保障基金亦為456宗傷害個案作出賠償，共賠償1億102萬元。