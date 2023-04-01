疫苗保障基金賠200萬予74歲針後亡翁 委員會未能確立與疫苗關係
撰文：呂穎姍
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新冠疫苗開打至今逾兩年，近日再有一宗個案獲疫苗保障基金批出200萬元保障金。翻查資料，該個案涉及一名74歲老翁，他於2021年11月接種第一劑復必泰疫苗後同日離世，初步解剖發現有冠心病。
有關個案與疫苗接種的因果關係，被新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評為「不確定」，而按照政府在2021年2月提交立法會財務委員會的文件列明保障基金相關條款，即使被專家委員會評估為「與免疫接種因果關係不確定」，仍獲發死亡保障額。
連同上述個案，最新資料顯示，疫苗保障基金在疫苗開打以來，共為兩宗死亡個案作出賠償，共賠償400萬元，另外亦為456宗傷害個案作出賠償，共賠償逾1億元。
近日再有個案獲疫苗保障基金批出保障金200萬元。翻查資料，相關死亡個案涉及一名74歲男子，他於2021年11月接種第一劑復必泰疫苗後於同日離世，初步解剖發現有冠心病。
根據全面解剖報告，解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病，但根據所得資料，死者在接種疫苗後觀察期間並沒有感到不適，而且在搶救時並沒有速發嚴重過敏反應的病徵。
死者缺血性心臟病非常嚴重 亦被視為促成死亡的重要情況
此外，死者缺血性心臟病的情況非常嚴重，亦被視為是促成死亡的重要情況。綜上所述，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。
今次屬疫苗基金賠200萬元的第二案例
除上述個案外，疫苗保障基金在去年5月亦向一名打復必泰後心肌炎亡的66歲女子批出疫苗保障基金200萬元，即在開打疫苗以來共為兩宗死亡個案作出賠償，共賠償400萬元，即每宗賠償200萬元。另外，疫苗保障基金亦為456宗傷害個案作出賠償，共賠償1億102萬元。