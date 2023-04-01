內地自由行旅客湧廣東道名店排隊買名牌手袋　有家庭客稱日花10萬

香港與內地全面通關近兩個月，南下內地旅客逐漸增加。一方面有平價旅行團外，團友要在街邊「立食」兩餸飯或「速食」團餐，逛屋邨商場「櫥窗遊」只看不買；同時也有不少自由行旅客來港，今日（1日）在名店林立的廣東道一帶，部份店舖外出現人龍，等候入內購物，有內地旅客表示，一日豪花10萬元買名牌手袋，預計一家三口料共花費20萬元。



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廣東道名店林立，今日GUCCI、PARDA、LV等店外均有人龍，當大LV 店外更一度多達30人排隊。

拿着一個大LV紙袋的薛先生表示，今日花費了大約10萬元買手袋、衣服等，會留港最多7日，期間住在香格里拉酒店。被問到整個行程預計花費多少時，在旁邊的太太說「那可多了」，薛先生則表示預計一家三口在港共花20萬元左右。

他們指，未來數天的行程未有計劃，如果有適合的東西就會買，在網上查到有推薦餐廳就會去食。

來自江蘇，拿着數個GUCCI 紙袋的蔣先生表示，今天花數了約四五萬元，「還有幾個（袋）未拿」，他說買的均是自用。他預計留港3至4日，料花費14至15萬元。

另一旅客張小姐表示，與朋友留港兩日，今日到Chanel、LV等名牌店購買了手袋、皮帶等，兩人共花費了大約5萬元。

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