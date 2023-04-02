赴英招攬非本地培訓醫生　高拔陞：晤逾200人、反應正面

醫管局代表團與港府昨日（1日）起一連兩日在英國倫敦舉辦招聘活動，向在當地受訓、來自香港的醫學生及執業醫生招手，期望他們能回港服務公營醫療機構。醫管局行政總裁高拔陞指，與200多名來自香港的醫學生及執業醫生見面，指他們反應十分正面。



醫務衞生局局長盧寵茂則形容，今次活動代表主動出擊搶人才。



醫管局聯同衞生署及本地兩所大學醫學的代表，在英國倫敦出席英國香港醫學會的「香港日」活動，向當地醫學生講解如何透過特別註冊計劃、有限度註冊計劃及其他途徑加入香港公營醫療機構工作一定年期後，可免試取得正式註冊途徑。政府去年修訂《醫生註冊條例》，容許合資格非本地培訓醫生循特別註冊途徑來港執業。

另外，代表團亦向他們介紹返港後，在公營醫療機構接受專科培訓的機會及取得專科資格的安排。代表團亦會與一批執業醫生見面，介紹香港公立醫院的工作環境、工作前景及其他生活上的安排等，吸引他們返回香港工作。

高拔陞透露，代表團親身及在線上與200多名來自香港的醫學生及執業醫生見面，指他們的反應十分正面，對回港工作非常有興趣。

高拔陞：專人跟進有意回港者聘用程序

高拔陞補充，醫管局會有專人與是次活動的參加者保持聯繫，並會盡快核實有意回港工作者的資格及完成相關的審批和聘用程序，並協助他們辦理回港工作的相關手續，以及提供其他所需支援，務求讓他們無後顧之憂，可以盡快投入醫管局的工作。代表團在倫敦亦會繼續拜訪不同醫學院，推廣香港的公營醫療服務。

盧寵茂欣悉代表團順利展開行程。他強調：「行政長官在2022年《施政報告》中提及，我們要更積極和進取地『搶人才』。醫務衞生局在吸引、挽留及發展醫療人才方面一直不遺餘力，此次派出代表團『主動出擊』，希望吸引不同志向的醫學生及執業醫生來港，在醫管局、衞生署或兩間本地大學醫學院服務，發揮所長。」