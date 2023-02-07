海外醫生｜第三批認可名單仍全英教學　林琳：語言凌駕其他因素？

立法會小組委員會今日（7日）完成逐條審議，將第3批海外認可醫學資格名單，加入《醫生註冊條例》。不過會上多位議員仍然關注新增的25個院校課程仍是以英文教學，民建聯立法會議員林琳質疑當局仍執着於以英語授課的要求，反問：「授課語言會唔會凌駕咗喺其他因素之上？」



醫衞局副局長李夏茵表示，疫情導致大學遞交資料的程序變慢，使審批海外認可醫學資格的進度緩慢，期望今年內完成審批約100個院校課程。她又透露，目前收到14個非本地培訓醫生經特別註冊來港執業的申請。



李夏茵：評審不限英語 今次恰好均是英文授課

林琳表示，雖然第三批海外認可醫學資格名單中，新增兩間國內大學的醫療課程，分別為上海交通大學五年制及武漢大學六年制醫學課程，不過她翻查兩個課程資料發現，兩者只招收境外留學生並均以英文授課，而根據教育局出版的內地招生指南，上述兩間大學提供給香港學生修讀的醫學課程非以全英授課，同時未有列入是次名單當中，質疑委員會審核認可醫學資格時，過於執着教學語言，反問：「委員會係考慮一籃子因素時，授課語言會唔會凌駕咗喺其他因素之上？如果係凌駕咗，可能會影響修例初衷。」

李夏茵強調，評審範圍不只局限於英語教學的課程，只是是次名單中的課程恰好均以英文授課，又指審核時仍會考慮課程的修讀年期等其他因素。

李夏茵：疫情拖慢審批 期望年內追進度審百間

計劃推出至今，當局共公布了75項獲認可醫學資格的海外院校課程，選委界管浩鳴詢問當局會加快審批課程認可資格，增加醫生人手。李夏茵指，疫情導致大學遞交資料的程序變慢，而審批進度視乎大學提供資料的進度，故審批海外認可醫學資格的進度緩慢，有關委員會會加緊跟進，期望在今年內完成審批約100個院校課程。李夏茵又透露，目前收到14個非本地培訓醫生經特別註冊來港執業的申請，當中12個已獲審批，其餘正在審批。