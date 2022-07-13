醫管局設一對一諮詢網站招海外醫生　第一批最快明年初來港

政府早前先後公布兩批外醫生認可醫學資格名單，惟上榜院校均為英語授課，有議員擔心此舉無疑將中文授課的院校排除在外，無法解決迫在眉睫的本地醫生流失問題。醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成表示，相信特別註冊委員會平衡授課語言、實習時數、教學方法等方面作出考慮，並稱尊重其決定。至於將來哪些院校會上榜，他指將「拭目以待」。

醫管局亦於今年2月起建立一對一網上咨詢服務網站，供非本地培訓醫生了解註冊途徑。現時已有近30至40人申請透過特別註冊來港從醫，暫時有五名醫生符合條件，將準備來港。鄧又指，第一批特別註冊來港的非本地培訓醫生，最快於明年初展開工作。



醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成（左）、屯門醫院麻醉科副顧問醫生吳鋒奇（右）。（蘇煒然攝）

醫管局數據顯示，最近一年醫生平均的流失率達到8%，其中麻醉科的流失率更達10至11%。醫管局現時通過有限度註冊及特別註冊招募人才，共有44名非本地醫生於公立醫院服務。鄧錦成表示，希望人數在一至兩年內增加一倍，又指現時特別註冊途徑亦會聘請畢業生，形容會「由細撫養成人，成為將來新力軍的來源。」

為舒緩醫生荒，當局不僅舉辦網上研討會、設立專題網頁等，更針對流失率較高的專科集中做試點、安排網上展覽，希望吸引相關人才填補缺口。

醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成表示，當局於今年2月起建立一對一網上咨詢服務平台，供非本地培訓醫生了解註冊途徑。現時已有近30至40人申請透過特別註冊來港從醫，暫時有五名醫生符合條件。（蘇煒然攝）

五醫生符條件將率先來港

醫管局亦建立一對一咨詢服務網站，供非本地培訓醫生提供溝通渠道了解註冊途徑，目前已有近100名醫生表示有興趣，當中不乏仍在培訓中的醫生。另有近30至40人申請透過特別註冊來港從醫，暫時有五名醫生符合條件，將準備來港。鄧又指，由於特別註冊計劃於今年初才開展，第一批特別註冊醫生需要半年至一年時間準備，因此最快於明年初才落地工作。

曾在英國擔任13至14年麻醉科醫生的吳鋒奇，於2019年透過有限度註冊計劃加入醫管局，並擔任屯門醫院麻醉科副顧問醫生。他指，香港的工作時間比英國多20%，但工作模式、工作量及節奏分別不大。而且兩地的運用的儀器及醫學實證方面皆非常相似，因此來港後能迅速適應環境。薪酬方面，英國薪酬雖高，惟稅收更重，扣稅後實際所得收入，其實比香港少近三分之二。

曾在英國擔任13至14年麻醉科醫生的吳鋒奇指，現時特別註冊較有吸引力，因有限度註冊需每三年續約一次，而特別註冊採用長期僱用形式，相對穩定。（蘇煒然攝）

吳又認為，現時新設立的特別註冊計劃較有吸引力，因有限度註冊需每三年續約一次，而特別註冊採用長期僱用形式，相對穩定。

另外，鄧錦成指，大部分醫院部門亦有引入非香港永久性居民的海外醫生，廣東話目前非引入的硬性條件。只要該名醫生的醫療水平或其他方面合資格，將會安排Zoom Interview。他舉例指，有一名來自南非的瑪嘉烈醫院腦外科醫生，他僅能操英語，完全不懂廣東話，但他仍可在短時間磨合。鄧指，部門主管將根據其情況，作出工作調節，其他同事也能幫助一二。

至於早前公布的大灣區醫生交流計劃，鄧錦成指，當局有意招攬曾來港抗疫的內地醫生，該批內地醫生普遍對於在港工作一段短時間抱持正面態度。當局正與國內的相關單位進行密切溝通，仍處於初步接觸階段，若有新發展會再公布。