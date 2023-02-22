自閉症孩子情緒崩潰 心理學家互換輔導角色助勇於溝通分享

心小姐(教育及兒童心理學家)經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名10歲患有自閉症的女孩在幼兒時期已被確診，症狀顯著。父母希望改善其管教方式及女孩的情緒和行為調控，於是心小姐為她提供輔導。

資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家



初次面見：自閉症女孩正歷「情緒崩潰」狀況，並拒絕對話

Ava，今年10歲，在幼兒時期已被診斷患有自閉症，症狀較顯著。父母對她一直比較寵溺，導致事情不如她的意願，便會大吵大鬧並出現破壞性行為。父母希望心小姐能改善自己的管教方式及女兒的情緒和行為調控。

「我要返屋企！！！」心小姐未見其人，先聞其聲，Ava在等候間不停重複大叫。心小姐猜測Ava有機會正經歷自閉症患者「情緒崩潰」的狀況，陌生的地方或人物、過度的感官刺激以及生活的常規突然改變，均會引致他們不同程度的不安，嚴重的話會觸發崩潰。「情緒崩潰」相對於患者發脾氣（故意扭計），能量較高、更情緒化和持久，同時難以控制。

Ava入房後仍不停吼叫，還開始踢沙發，心小姐和父母也未能即時安撫她。經過大半小時的調解後，Ava終於妥協讓心小姐和父母傾談，但她仍不肯與心小姐對話，只願在一旁畫畫。

第二次面見：父母的責罵加劇自閉症孩子的負面情緒

Ava等候的狀況與第一次相似，惟不同的是這次她聲淚俱下。心小姐再嘗試透過畫畫讓她冷靜，還是無功而返。Ava的爸爸忍不住大聲責罵，她情緒激動，然後互相拉扯。心小姐立即分開兩人，並向父母提議讓她和Ava單獨相處。關門後，Ava情緒仍然激動，邊哭邊拍打抱枕和牆壁。

心小姐看着Ava，知道她很難受。心小姐用平靜的語氣講解工作的主要目的，分別是「幫助小朋友找他們的需要和強項」和「協助父母和老師學懂如何支持、尊重和相信小朋友」。「我爸爸媽媽唔信我㗎！我話我係學校已經好盡力讀書，佢哋仲係話我嘅成績唔好！」Ava聽罷一臉愁容，頓時喊道。心小姐猜這可能是Ava今天特別傷心的原因。

「不如咁，我試吓教爸爸媽媽點樣尊重同信任你。之後幾個星期請你陪佢哋黎，我一半時間見你，一半時間見爸爸媽媽。你話好唔好？」心小姐安慰並建議。Ava眼泛淚光的「嗯」了一聲。

第三次面見：角色互換令自閉症孩子勇於表達自己 與他人溝通分享

Ava等候時平靜了很多，心小姐與父母聊了半小時後，就讓Ava進房間。這次她只呢喃了一次想回家，便緩緩坐下。Ava率先主動問「我哋可唔可以交換角色？輪到我做心理學家，你做學生！」心小姐十分樂意，Ava便指示兩人交換座位。心小姐坐在沙發上看著Ava坐上椅子，感到新奇。

互換角色



Ava呆了一會，不知要說什麼。

「你係咪要問我問題呀？」心小姐問。

「係呀… 你第時想做乜嘢工作？」Ava回問。

「我想做老師，但係我讀書成績好差。」心小姐思考片刻，決定考考她。

「你可以做跳舞老師呀！」Ava思考了一會，然後認真地說。

「你哩個建議好好呀！」心小姐十分驚喜並讚嘆道。

「等我教你！跟住我做動作！」Ava站起來嚷嚷。

心小姐不敢怠慢，立刻模仿她有點笨拙和搞笑的動作，跳了幾分鐘。

「我們換返角色啦，好唔好？」心小姐問。

「我仲想繼續做心理學家！」Ava堅決表示。

心小姐給了她最後三分鐘問問題。Ava問心小姐有什麼困難，心小姐表示經常與朋友吵架，不知怎麼辦。Ava沈思後建議用紙筆寫下感受，互相分享。及後心小姐由衷地讚賞Ava的良策，她亦展開自豪的笑容。

還原角色



三分鐘後，兩人還原角色和座位。

「好正呀！我終於有得話事啦！」Ava展露燦爛的笑容。

「到我做返心理學家問問題啦。你第時想做乜嘢工作呀？」心小姐微笑問道。

「漫畫家！」Ava馬上回答。

「哇，好型啊！我好鍾意睇漫畫。咁你有無創作故事呀？」心小姐追問。

「有啊！一共20集，我個故事係關於幾個透過負面情緒得到超能力嘅學生……」Ava積極地分享。

Ava滔滔不絕地分享故事情節，心小姐看到她充滿潛能的一面，驚嘆當中的詞彙、創意和深度，其中一些天文的知識更是超出了其認知範圍。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「輪到我做心理學家！」想與我交換角色的破壞王​】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。

註冊教育及兒童心理學家心小姐

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