清明復活節交通安排｜多條巴士線加班往墳場　外遊去機場有新路線

踏入清明節及復活節長假，不少人都會外出。《香港01》整合長假期期間的公共交通安排，方便市民外出掃墓或遊玩。



掃墓交通安排

為方便市民在清明節前往和合石墳場掃墓，九巴將開辦多條特別路線，其中來往港鐵粉嶺站及和合石（橋頭路）的73S線為新開路線。和合石的巴士交通安排如下：

和合石墳場巴士（九巴文件）

將軍澳華人永遠墳場方面，九巴開辦特別路線14S，為油塘及將軍澳華人永遠墳場的循環線，詳情如下：

將軍澳華人永遠墳場（九巴文件）

九巴亦有於其他墳場開辦路線，方便前往鑽石山墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場及曾咀靈灰安置所。各路線之詳情如下：

鑽石山墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場及曾咀靈灰安置所交通（九巴文件）

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另外，新巴城巴亦於清明節期間，增設四條特別路線，前往柴灣及南區各墳場，詳情如下：

新巴城巴又指，有30條線於清明節期間實施臨時改道，或臨時遷移巴士站，包括城巴8X、12、43M、75、77、18、606、606X、629、780、780P、967及A12路線；新巴則為2、2X、8H、9、18X、30X、81、82、106、110、682、694、720、722、971、X9及H1號線。

有關個別路線的安排，新巴城巴表示可查閱有關通告，如有查詢，可於服務時間內致電城巴顧客服務專線28730818、新巴顧客服務專線21368888；瀏覽城巴網頁、新巴網頁；參閱張貼於巴士站的通告或下載城巴新巴手機應用程式，掌握有關路線的最新乘車資訊。

各區墳場封路安排

運輸署已就各區墳場的交通安排發出通告，詳情可點擊以下：

香港島

九龍：鑽石山、長沙灣

新界：荃灣、沙田、葵青、將軍澳、西貢、屯門、屯門曾咀、和合石、沙嶺

離島：大嶼山

機場及各口岸的巴士服務

另外，由於經港珠澳大橋及機場出入境的旅客預料會增加，龍運由4月 3日起會因應客量需求，加強6條巴士路線服務，部份路線將會加密班次至每15分鐘一班。該6條線包括A31 [荃灣(如心廣場)⇋ 機場]、A33X [屯門(富泰邨)⇋ 機場]、A41 [沙田(愉翠苑)⇋ 機場]、NA32 [葵涌邨 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]、NA33[屯門(富泰邨)⇋ 機場(國泰城)]及 NA40 [烏溪沙站 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]。

城巴方面，亦會加強口岸路線的服務，詳細如下：

香園圍口岸方面，連接上水的B7 號線，班次倍增至最密每 10分鐘一班；另一來往香園圍口岸及沙田的B8號線，亦於開辦一星期後隨即加密班次及延長服務時間。城巴計劃率先於復活節假期間試行B8號線的平日服務。

深圳灣口岸方面，來往屯門市中心的B3X號線亦會於復活節假期間加強班次，最密每10分鐘一班。來往深圳灣口岸及屯門碼頭的B3號線將會於4月1日起逐步恢復服務，而來往深圳灣口岸及山景邨的B3A號線亦會於同日起加強服務。

至於往來港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線，及途經港珠澳大橋香港口岸的城巴機場快線A11、A21及 A29號線，同樣會於復活節假期間加強服務至最密每10分鐘一班。

城巴又指，將預備約20輛後備車輛，按客量為各條口岸路線及城巴機場快線加強服務。

A25線的服務詳情（城巴圖片）

機場方面，城巴指，4月1日起開辦全新的A25機場快線，來往啟德、港珠澳大橋香港口岸及機場，開辦初期會於星期六、日及公眾假期提供服務。另外，於復活節假期間，城巴將加強城巴機場快線A11、A21及A29的服務，最頻密將達每10分鐘一班，以及加開通宵路線NA10、NA11、NA12、NA21及NA29班次。