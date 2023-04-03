清明復活節5天紅假　醫管局16間普通科門診假期有服務【附名單】

本星期即將展開清明節及復活節長假期，醫院管理局今日（３日）公布，合計5天公眾假期期間，將有16間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，建議求診人士透過電話或流動應用程式，預約診症時間。

醫管局提醒，近期感染流感的個案有所上升，市民在假日期間應注意個人及環境衞生，預防受感染。市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。



建議電話或HA Go預約

醫管局發言人今日公布，清明節（5日）及復活節（7至10日）公眾假期期間，將有16間普通科門診診所（詳見下表），提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

發言人表示，根據過往經驗，公立醫院於假期末段及假期後首個工作天均會出現顯著的求診高峰。病人亦可選擇向私家家庭醫生求診，可瀏覽醫務衞生局的《基層醫療指南》，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

門診服務時間如下-

4月5日（星期三）、4月7日（星期五）及4月10日（星期一）：

上午9時至下午1時，及下午2時至5時



4月8日（星期六）及4月9日（星期日）：

上午9時至下午1時



醫管局提醒市民，近期感染流感的個案有所上升，市民在假日期間應注意個人及環境衞生，預防受感染。市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。