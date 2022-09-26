調查指9成救生員工作環境達33ºC　7成曾現熱疾病　工會促審視法例

本港夏天熱上加熱，危害戶外工作者健康，訂明暑熱風險級別刻不容緩。勞聯屬會港九拯溺員工會聯同香港工人健康中心，今年夏天訪問251名現職救生員了解其工作情況，發現9成受訪者指工作地點最高氣溫可高達攝33度，逾7成稱曾在工作期間出現熱疾病，當中近1成更需送院治理。調查更指僱主提供的防曬裝備不足，有兩成私營泳池救生員指其僱主沒有為他們提供降溫及抵擋太陽等裝備。



勞聯要求政府重新檢視及確保救生員基本職安健權利和法例保障，例如提供適切保護措施抵抗溫及太陽暴曬等。



調查在今年8月1日至12日訪問233男及18女現職救生員，調查指接近全部公營場所救生員都持有合資格救生章和合資格急救證書，但只有約5成私營泳池救生員持有合資格急救證書，甚至有一名救生員僅持有銅章便獲聘，並沒有合資格急救證書。

九成受訪救生員工作環境攝氏33度

調查亦發現，有9成人指其工作環境一般來說最高溫度可達攝氏33度以上，71.7%稱曾在工作期間出現熱疾病徵狀，當中近1成曾送院。超過8成公營及私營泳池救生員每天均要面對太陽陽光直射及暴曬皮膚問題，惟近兩成私營泳池救生員表示，其僱主沒有為他們提供降溫及抵擋太陽暴曬的個人防護裝備或用品，其比例是公營泳池的4倍、泳灘及水上活動中心的約16倍。

市民到沙灘游泳消暑，救生員則在救生亭上酷熱候命。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

救生員亦會在私營泳池當值。（資料圖片）

至於工時方面，調查稱55.9%私營泳池救生員指每周工作時數超過50小時，為公營泳池的6倍，但8成私營泳池救生員有提供小休，卻有一半公營泳池無提供。一半救生員更認為，其工作場所示安全資訊不足，例如並非全部泳池有水深指示、只有3成及兩成的公、私營泳池有顯示相對濕度，僅3成多泳池有展示酷熱天氣、寒冷等所有警告。

勞聯促政府完善法例保障救生員職安健

勞聯要求政府，應重新檢視及確保救生員基本職安健權利和法例保障，例如提供適切保護措施抵抗高溫及太陽暴曬等。此外，勞聯亦認為政府需完善法例並加強規管，確保救生員任職條件及保證其質素，並提供足夠訓練及監督等。

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