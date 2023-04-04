易通行｜運輸署已發61萬張車輛貼　開放林士街及荃灣停車場助申請

原訂2月26日率先於青沙管制區實施的「易通行」（HKeToll，不停車繳費服務），早前因引起不少混亂，運輸署其後急急「補鑊」，公布延至5月7日才推行計劃，並增設的士專屬服務站及設34個諮詢站助車主登記等。



運輸署署長羅淑佩今（4日）公布，至今已發出超過61萬張「易通行」車輛貼，佔登記車輛77%，她呼籲餘下23%車主盡快申請。政府將開放林士街及荃灣政府停車場供市民辦理登記，車主可享一小時停車優惠。



羅淑佩表示，全港77%登記車輛已獲發車輛貼，派出超過61萬個車輛貼，當中超過62%的車主已開立「易通行」戶口，她呼籲餘下的23%未申請者要盡快行動，車主可透過易通行網頁、手機APP或34個資訊站開戶，登記過程只需5分鐘。

▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼



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車主辦登記可享一小時停車優惠

她又指，政府2月起在林士街及荃灣的政府停車場，設的士車輛貼辦理櫃位，一個月有超過3,800輛的士完成手續，現有九成多的士已辦理，政府決定將這兩個櫃位開放給一般車輛車主進行辦理手續，車主可透過網上或手機APP預約，屆時可享有一小時停車優惠；車主亦可到全港34個資訊站，包括25個港鐵站及9個新界民政署做申請登記，資訊站至今已為13800位車主做登記。

她又提醒市民，不要在車輛貼上使用靜電貼，應將車輛貼貼在檔風玻璃上，否則「偵察得無咁好」，如偵察不到行車紀錄，車主事後要經網上或到便利店補交費用。

就的士業界訴求，希望豁免120元司機卡收費，羅淑佩表示，司機日後離開行業並交還司機卡時，如卡無損壞、功能正常，可以退還100元按金，但強調只是第一張卡才可以退按金安排。

▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼

