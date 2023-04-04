易通行｜坊間教用靜電貼助重用車輛貼　羅淑佩：會影響收費準確性

青沙管制區即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道，將由5月7日上午5時起，實施「易通行」。運輸署署長羅淑佩今日（4日）呼籲，尚未開立戶口的車主及早完成登記，並按包装上的指示安裝車輛貼。

近日坊間有不少人「教路」，提可用靜電貼安放車輛貼，日後方便重用，羅淑佩提醒民，經當局測試後，發現倘車輛貼是安放在靜電貼，會影響隧道收費的準確性，應避免使用。換言之，若車主的擋風玻璃日後需要更換，都需要重新購買一張的車輛貼，盛惠51元。



▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼



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靜電貼影響自動收費 車主有可能需事後補交費用

運輸署指，截至昨日（3日），當局已發出逾61萬個車輛貼。由於車輛貼以類似膠紙的形式貼在擋風玻璃的指定位置上，撕下後會「報廢」，近日坊間不少人「教路」，指可用靜電貼安放行車證的形式，用同樣放法安放車輛貼，不少網店亦售賣膠片和吸盤，主打可免除直接貼上車輛貼的方法，有價有市。

不過，羅淑佩今日（4日）表示，經當局和承辦商測試後，使用靜電貼其實會影響車輛貼被偵測的準確度，倘最終偵測出現失誤，車主事後要補交費用，或造成不便，「唔好用喇。」

她又指，車輛貼與快易通並無分別，同樣貼在擋風玻璃上，一旦損壞均需要更換。政府承諾首張免費提供，但第二張起則需要付費購買。至於其他各樣相關產品，她亦勸喻車主不要使用，同樣有可能影響準確性。換言之，倘車主的擋風玻璃受損要更換，等於要再購買一張新的車輛貼。

車輛貼第二張起每張收$51

由於車輛貼難以完整無缺地撕走，車主每次須支付51元另購車輛貼。羅淑佩又指，相信不會很多車主要經常購買車輛貼：「相信大家都唔會成日換車，但如果玻璃損毀要換車輛貼，咁就要買一張新喇。」

▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼



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▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼

