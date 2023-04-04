電費補貼｜1000元補貼分12個月注電費戶口　最快6月發放第一期

財政司司長在新一份預算案公布，為每個合資格電力住戶戶口提供合共1,000元電費補貼。政府提交文件指出，將會分12期發放補貼，當立法會通過撥款條例草案後，預計最快今年6月注入第一期，直至2025年12月前，補貼可作抵銷電費。



財政司司長在新一份預算案公布，為每個合資格電力住戶戶口提供合共1,000元電費補貼。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據財經事務及庫務局呈交立法會財委會文件顯示，政府建基於2022年推出的電費補貼計劃，會分12期向每個合資格電力住戶戶口注入共1,000元補貼，首11個月的首日注入80元，第12個月注入120元。

補貼金額可於2025年12月31日前支付電費

若《2023年撥款條例草案》獲得通過，第一期補貼預計會在今年6月注入戶口，注入的補貼額只可用作抵銷同一戶口帳單所示的電費，直至2025年12月31日或戶口結束為止，以較早者為準，即新補貼計劃有效期約兩年半。

政府會沿用既定做法，因應新補貼計劃的安排，把以往補貼計劃的限期，一律由2024年12月31日延長至2025年12月31日，使以往補貼計劃的未用補貼連同在新補貼計劃下注入的補貼，均可用作支付帳單所示的電費，直至限期屆滿為止，政府會按情況檢討是否有需要再度延長限期。