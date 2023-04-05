清明｜台灣紙紥品摺機大熱　不賣防疫品：唔想先人另一世界再受苦

今日清明節（5日）是懷念先人日子，亦是香港復常後首個清明，有專營「高檔」台灣入口紙紮品的網店稱，由於「產品」價錢比一般紙紮品貴，因此今年清明節，訂單量與去年分別不大，在各種紙紥品中，以近年在陽間再趨熱賣的摺機最受歡迎，而香港不少實體店今年仍有為防疫用品紙紮品「清貨」，但其店沒有為客人訂製相關紙紥品：「喺另一世界唔希望先人再受苦（用防疫品）。」



區仲謙4月5日在電台節目稱，今年清明節訂單與去年分別不大，在各種紙紥品中，以近年在陽間再趨熱賣的「摺機」最受歡迎。（資料圖片/林振東攝）

不少孝子賢孫在清明節會準備各樣「厚禮」，燒紙紮品給離世親人，離不開傳統的大屋、傭人﹙妹仔﹚、金銀山等。台灣有公司就主打新潮紙紮品，為客人製作不少仿真的紙紮品，其香港區負責人區仲謙今日在電台節目稱，台灣紙紮品中最出色的是大屋，近年不少港人會預訂並要求直接送往龕場供拜祭，其中一個賣點是可應客人要求為先人度身訂造祭品：「連指定造邊隻電視機型號都可以。」

台灣紙紮品中最出色的是大屋，近年不少港人會預訂並要求直接送往龕場供拜祭。（資料圖片/林振東攝）

台灣紙紮品價錢部份以過千港元起跳，香港復常後首個清明節，區仲謙指生意與去年差不多，在一眾「電子產品」中，以手機摺機最受歡迎，至於防疫套裝等等與疫情相關紙紥品，則不會為客人製作：「喺另一世界唔希望先人再受苦。」

區仲謙憶述最難忘的一張訂單，是需要製作仿實體食店現貌的紙紮品，作為給逝者的一份心意：「往生者喺旺角租咗舖準備開第三間分店，但期間因為急病離世，死時先40幾歲，他嘅親人於是想燒一間食店俾佢圓夢。」