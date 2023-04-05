警方商罪科拘2人包括1護老院持牌人　消息指涉騙取外勞護理員薪酬

工聯會日前舉行記者會懷疑有安老院舍剋扣非本地護理員工資，亦有傳媒報道稱有安老院集團涉嫌剋扣內地來港護理員每月兩成至近四成的薪金。



警方表示，商業罪案調查科接獲相關部門轉介一宗懷疑非法奪取他人財物案件，人員經調查後周二（4日）分別在跑馬地和灣仔拘捕一名49歲本地男子及一名75歲本地女子，涉嫌「串謀詐騙」。兩名被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中。



消息指，被捕49歲本地男子為登記護老院持牌人。另一被捕人士為其家人，警方初步接觸到三名外勞受害人，他們被要求每月提供3,000至5,000元「勞務費」給相關人士。



▼3月31日 工聯會記者會指收到安老院舍非本地護理員求助指薪金遭剋扣▼



49歲本地男子及75歲本地女子被捕 仍正被扣留調查

警方今日（5日）回覆稱，商業罪案調查科接獲相關部門轉介一宗懷疑非法奪取他人財物案件，經調查後周二分別在跑馬地和灣仔拘捕了一名四十九歲本地男子及一名七十五歲本地女子，涉嫌「串謀詐騙」。兩名被捕人現正被扣留調查，案件仍在調查中。

警方商業罪案調查科4月4日分別在跑馬地和灣仔拘捕一名49歲本地男子及一名75歲本地女子，涉嫌「串謀詐騙」。（資料圖片）

有人要求外勞每月提供3,000至5,000元「勞務費」

據悉，49歲被捕人為登記護老院持牌人。另一名75歲被捕人為其家人，初步調查發現，懷疑有人以不當手法騙取外勞的薪酬，雖然相關外勞合約列明月薪1.4萬元，但有人要求外勞每月提供3,000至5,000元「勞務費」，令外勞最終收取薪酬少於院舍向勞工處申報的金額。