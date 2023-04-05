建造業外勞｜顏汶羽倡訂勞工短缺清單　學者：醫護、護理同需人手

輸入外勞議題近日掀爭議，民建聯提出「紓緩勞工短缺政策」倡議書，包括將人力推算年期由10年縮短至5年、推出資助形式的「短缺工種就業計劃」，以及更改為「2+2」的外勞合約等。該黨立法會議員顏汶羽今日(5日)表示，短缺工種應有一張清單列出並每年更新，再由勞工處參照清單推行短缺工種就業計劃，而該清單須根據審計署的人力資源報告決定，「短缺工種就業計劃」應本地工人優先。



▼4月4日民建聯提出「紓緩勞工短缺政策」倡議書▼



顏汶羽今早在港台節目指，當局應根據審計署發表的「人力資源報告」制定一份短缺工種清單：「咁就可以更清析知道邊啲工種真係短缺。」同時亦建議清單要每兩年更新一次，由勞顧會檢討。

對於民建聯提出的「短缺工種就業計劃」，顏汶羽認為計劃時間應不多於6個月，並讓本地勞工優先參與：「如果嗰位本地勞工做完，真係覺得唔適合，咁嗰間公司咪可以考慮輸入外勞。」

嶺南大學副校長、比較政策學講座教授莫家豪在同一節目同意民建聯提出的相關計劃，認為工種培訓不太難的話，可吸引更多人工作。莫家豪指部分行業如醫護，護理等的人手都十分短缺，同時因為大量港人移民做成人口短缺，輸入外勞都是一件好事。