輸入零售外勞｜議員指業界急需外援　工會不同意：行行缺人屬假象

中港通關復常，各行各業紛紛「搶人才」，有議員公布調查指有85%受訪批發或零售商表示有人手短缺，並有91%受訪公司希望輸入外勞。公布調查的批發及零售界立法會議員邵家輝指，即使業界普遍已加薪請人或留住人才，但行內平均人手仍缺少15至20%，即約4至5萬人，建議政府盡快讓行業輸入外勞，以免影響本地經濟發展。



香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠則表明不同意輸入外勞，認為現時只是「行行要人先行行缺人」，他又指，零售業界人手問題與行內工資有關，建議僱主們調整工資，吸引「新血」入行、及「舊人」重投行業，已可解決人手的問題。



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調查指91%公司冀輸入外勞

批發及零售界立法會議員邵家輝今早在電台節目指，他昨日（3日）公布的調查發現，有八成半的受訪公司表示有人手短缺、且招聘有困難，有91%受訪公司表示希望輸入外勞。他提到，近半年香港復常，加上人口老化、有不少港人離港，人力問題會影響本地發展，「香港要全面復蘇，但呢一刻各行各業都請唔到人，點樣可以復蘇? 大家要思考。」

他續解釋，業界普遍已加薪逾10%，認為工資升幅顯著，但現時的問題是「行行都唔夠人」，員工是在不同公司「跳來跳去」，僱主想請到人、或留住人才，人工成本或會愈來愈高，當僱主無力承擔、無法轉嫁到消費者身上，或許只能選擇結業。

邵家輝坦言，行內現時有約24至25萬人，平均人手缺少15至20%，即約4至5萬人，認為不一定要一次過輸入這個數量的外勞，可以逐步做，但促政府要盡快做，否則會影響香港經濟發展。

大灣區外勞即日來回 避住屋問題

他建議，當局輸入外勞時可參考澳門經驗，在鄰近的大灣區招聘，大灣區的外勞可即日來回香港上班，避免影響香港的住屋供應。就著薪俸問題，他認為可要求僱主以工資中位數請人，以保障本地工人優先，「咁唔會拉低個數，僱主都一定首選本地人。」他續指，如香港環境轉差，外勞合約也有期限，屆時可以不為他們的工作簽證續約。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠在同一節目上表明不同意輸入外勞，並指零售業界人手短缺問題主要是與工資有關，他引述港島區零售業界的工資中位數，在2017年時是13,000元，至2022年則為13,800元，直言「加幅唔多，每年1%多啲，通脹都唔夠。」

工會：工資低不能吸引入行

他又指，現時香港的工資中位數逾19,000元，與業內2022年的工資中位數、即13,800元仍有一段距離，促僱主考慮收縮距離，「工資比人低，吸引唔到人入行，你咪有假象，好似我請唔到人，要（輸）入外勞。」他續指，該會也進行過研究，如僱主們可調整工資，不止可以吸引「新血」入行，也能夠吸引「舊人」重投行業，其實已可解決人手的問題。

他直指，現時是剛剛復常，很多公司同時招聘，才會出現招聘有困難、不夠人的假象，「呢一剎那，行行要人先行行缺人。」他認為隨時間過去，情況不會持續。