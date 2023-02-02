迪士尼首個招聘日｜DSE考生亦求職：到樂園好開心　盼夢想成真

香港迪士尼樂園今日（2日）首次舉辦「迪士尼夢想家開放日」大型招聘會，合共提供600個樂園及酒店前線職位空缺。今日到招聘求職的人數眾多，有求職人士表示，進入樂園內工作是自小的夢想，「入到嚟好開心，咩煩惱都冇晒。」



是次招聘職位的起薪點較疫前2019年高約15%。香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，通關後如旅遊業表現理想，不排除今年內再度招聘。



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招聘會提供600職位 起薪點較疫情前高15%

迪士尼招聘會現場人頭湧湧，今午12時求職者大排長龍，乍看來以為是到樂園排隊等候遊玩，招聘會場內氣氛相當熱烈。



鄭家濂表示，招聘會提供600個樂園及酒店營運部前線職位空缺，全職及兼職各佔一半，大部分月薪介乎1.5萬元至2萬元，兼職時薪73元起，是次招聘包括樂園及酒店營運、餐飲、商品、娛樂事務及服裝、保安等。求職人士可即場遞交申請，亦有機會即場進行面試。

香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂（左）與香港青年協會副總幹事陳文浩出席招聘會。（鄧康翹攝）

是次招聘職位的起薪點較疫前2019年高約15%，主要為招聘更多人手應對今年內推出的新園區及新節目，亦為迎接通關後旅客人數回升。鄭家濂表示，通關後如旅遊業表現理想，不排除今年內會再招聘。

中學生：自小夢想在迪士尼工作

到場求職的張同學是應屆文憑試考生，她表示，進入迪士尼樂園工作可以說是她從小到大的夢想。她表示，自出生後便經常前來遊玩，昐能夢想成真，「入到嚟好開心，好似咩煩惱都冇哂。」

她希望能找到與酒店營運相關的兼職工作，在薪水上沒有太大要求，「始終係我第一份工，想以以興趣行先。」

幼兒工作者：冀薪酬$15000或以上

就讀於浸會大學幼兒教育專業的鄭小姐和伍小姐今日結伴前來求職。鄭表示，因十分喜歡與小朋友相處，在了解工作內容後，決定應徵娛樂款待專員的職位，希望薪水能在$15000元或以上。

而伍同學則表示，因近年來不少幼稚園在疫情下面臨倒閉，擔心未來與幼兒教育相關的職位空缺會大減，「想為自己未來搵多啲唔同嘅出路。」問到薪金要求，二人均表示，因本身是迪士尼粉絲的關係，若月薪達15000元會感滿意。

東涌居民：尋找兼職

家住東涌的雷先生表示，從事服務業多年，早前因受疫情影響，難以找到相關兼職工作，故今日前來尋找工作機會，他希望薪金能在$60-80元或以上。

莫偉庭：未來數月將會有更多業界代表、傳媒和旅客到訪

政府在下午公布「你好，香港！」詳情，加強對外推廣及宣傳，迪士尼行政總裁莫偉庭指，隨著本港通關復常，樂園營運逐步改善，香港迪士尼早前已接待約20團來自內地、新加坡、泰國及菲律實等地的業界代表、傳媒及KOL，反應正面。

莫偉庭更透露，未來幾個月將會有更多業界代表、傳媒和旅客到訪，相信樂園將是推動本港旅遊業復甦的重要動力。