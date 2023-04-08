港鐵半價日涵蓋往返羅湖落馬洲　回鄉市民非因優惠：都不知有半價

今日（8日）是港鐵選定四個日子提供半價優惠的首日，「感謝日」包括來往羅湖及落馬洲站車程。有今日前往羅湖的市民稱並不知悉相關優惠，指本來就計劃了回鄉探親，非被優惠吸引。亦有市民指，在經濟復蘇時推出四天的半價優惠，對港人來說也是一種「禮物」。



今日適逢復活節長假第二日的周末，縱有半價優惠，上水站未見特別多人流。麥先生指，並不知今日有半價優惠，本身就計劃了回鄉探親，並非被優惠吸引，他表示通常自己駕車，所以港鐵加價對他的影響不大。不知今日有半價優惠的還有陪同姐姐往羅湖的李小姐，她表示，平時已享有長者特惠，所以不會特意為半價日計劃行程。

劉小姐指，並不會為半價特別出街：「係出街就出街，費事為咗少少利益周圍去」她表示，4日的半價無法補償列車故障是市民的損失：「就算當我今日出街，搭得幾多次？彌補唔到㗎」她形容港鐵加價如「例行公事」，即使有市民反映，港鐵都會照常加價。

王小姐形容，半價對港人來就是一種「禮物」：「多樣半價好似對香港市民一種禮物，特別係呢個時間，啱啱疫情又開始好返，我好感受到愛同關心。」

政府與港鐵上月完成票價機制檢討，推出半價車費的「感謝日」，今年提供4日半價優惠，分別為今明兩日，以及5月13、14日。