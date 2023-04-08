港鐵半價日｜車站不見告示　乘客出閘拍卡始知　張欣宇：不理想

港鐵新票價機制下的服務表現安排，取消原來每程3%優惠，改按延誤罰款金額推出半價「感謝日」，今年會推出四個半價日。今日（8日）是首個半價感謝日，惟不少乘客均稱不知道有優惠，多個車站亦無張貼海報，大部份乘客用八達通拍卡出閘才察覺。



立法會議員張欣宇表示，留意到今次宣傳較以往推優惠日少，又稱本來在周末推優惠補償故障，已令最受影響的上班族無法受惠，現時又宣傳不足，認為情況不理想，會向港鐵反映，冀剩餘的半價日會有所改善改善。《香港01》已向港鐵查詢。



▼4月8日 港鐵半價車費優惠日▼



港鐵去年因發生8宗令服務延誤逾31分鐘的故障，按機制須被罰款1.03億元，安排下每2,500萬須推出一日半價乘車日回饋乘客，故今年會有四個半價日，包括今明（8日及9日）兩日，以及5月13及14日，四日均是星期六及日。

不過，記者今日到訪多個港鐵車站，包括旺角、旺角東、上水及金鐘站等，均未發現站內有任何告示或海報宣傳今日是半價「感謝日」。記者接觸到多名乘客，紛紛表示不知道有優惠，用八達通出站才知悉。

2019年半價日閘機前貼出告示

根據過往經經驗，港鐵推出相關半價車費優惠日時，一般會事先在車站內張貼海報，或在閘機前有告示提醒乘客。以2019年荃灣線中環站列車相撞意外為例，港鐵在該年5月11至13日推出半價優惠，亦有在閘機前貼出告示提醒乘客。

港鐵三日前有在其Facebook專頁提及今次半價優惠日，以及在其手機應用程式MTR Mobile中也有相關宣傳。

2019年港鐵推半價車費日時，閘機外有張貼相關告示。（資料圖片）

張欣宇促車廂廣播及海報等宣傳

立法會議員張欣宇表示，留意到今次宣傳較以往推優惠日少，只在社交平台看見有關宣傳。他認為半價車費日是為補償因故障受影響的乘客，本來安排在周末推行，已讓最受影響的上班族無法受惠，加上今次宣傳不足，「少咗人知係唔理想。」

他說，以往3%優惠安排因長達半年，港鐵會有宣傳，相信是今次只有四日，宣傳投資亦因而減少。他強調港鐵有很多宣傳手段，除社交平台外，亦可透過車廂廣播及海報等宣傳，自己會向港鐵反映，亦冀剩下半價日會有所改善。