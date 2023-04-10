港鐵半價日｜張欣宇指長假期港人淨流出　「少咗十幾萬人坐車」

港鐵去年接連發生事故令服務出現延誤，推出四個半價「感謝日」補償，其中兩個在過去兩日（8及9日）的假期推出。一直關注港鐵服務的立法會議員張欣宇今日（10日）表示，復活節假期有不少港人外遊，單計上周五已有15萬港人「淨流出」，令享受優惠的市民不多，他希望下一次「感謝日」港鐵可以做更多宣傳。



▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



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張欣宇今早(10日)接受港台節目《千禧年代》時表示，過去的復活節假期有不少港人外遊，單是4月7日已有15萬港人「淨流出」香港，估算每日少數十萬名乘客，無法享受。他又表示，港鐵雖有做電子宣傳，不過，未如以往般在站內提前數日出廣播，在閘機貼公示，或在車廂電視新聞及電台公布，市民都不知有半價優惠，認為有提升空間。

倡政府及港鐵交代乘客量

他又指出，港鐵當時可以考慮到假期周末，半價優惠增添喜慶，但近日人流實在較少，或許未有預計到，建議政府及港鐵可以交代連日來有多少乘客享受服務。

張欣宇料平日半價或加重負擔

至於應否在平日時段提供半價，他認為現時繁忙時段高峯，個別線路及車程已「爆滿」，有需要考慮會否加重公共交通壓力，再降價港鐵可能未能負荷。有長者關注，在半價後只需付1元車費，為何不直接變成免費，張欣宇表示對此持開放態度。

其餘兩個「感謝日」，將於5月13及14日舉行，同樣是周六及周日。