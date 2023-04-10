冰球世錦賽｜楊潤雄祝賀女子港隊小組賽奪冠　港協fb：感謝訓練團

女子冰球世界錦標賽3A組周日（9日）上演最後一日的賽事，香港隊擊敗榜尾的愛沙尼亞，5戰共獲4勝1負；由於原本排榜首的立陶宛，之後在對烏克蘭一仗1：2敗陣，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。



文化、體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）祝賀香港女子冰球隊於世界錦標賽第三級別A組賽事中，歷史性奪得冠軍。港協暨奧委會亦在facebook專頁祝賀，稱感謝球員及訓練團隊付出，展現香港運動員的實力。



▼女子冰球世界錦標賽3A組，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。▼



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文化、體育及旅遊局局長楊潤雄發新聞稿，祝賀香港女子冰球隊於世界錦標賽第三級別A組賽事中，歷史性奪得冠軍，「香港女子冰球隊表現優秀，能夠突破過往成績，創造另一高峰，可喜可賀。」

政府重申，多年來一直推出措施支持香港體育發展，推動精英化、普及化和盛事化的落實。而香港運動員近年在不同的國際賽事屢屢取得佳績，令人鼓舞。

港協：將一如以往，全力支持運動員訓練及作賽

港協暨奧委會亦於同一時間，在facebook專頁對港隊於世錦賽奪冠表示祝賀，港協指，感謝球員及訓練團隊付出，展現香港運動員的實力，將一如以往，全力支持香港運動員訓練及作賽，並與各體育總會繼續合力提升體育發展水平。

港協暨奧委會於今日(10日)對港隊於世錦賽奪冠表示祝賀。(港協facebook截圖)

關婉儀贏波後表示：頒獎禮前會再檢查一次國歌

女子冰球隊歷史性在世界錦標賽3A組奪冠，冰協領隊關婉儀於昨日賽後感謝男女子及U18所有球員和他們的家庭，她指出，只有3名全職人員，每星期負責5個聯賽（leagues），還要兼顧梯隊訓練、港隊訓練。雖然只是義務，但她與主席每星期工作七日，每晚看球員比賽與練習。她直言：「今次好開心，見到佢哋今日有成績，再辛苦都值。」。

關婉儀又公開表示：「很希望向政府表達，知道國歌比一切重要，特首和各官員不需要擔心，我頒獎禮前會再檢查一次的了，你放心。」