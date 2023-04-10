女子冰球隊世錦賽報捷　教練兼男球員：欠訓練場地及隊員荒

冰球港隊播錯國歌事件發酵逾一個月未平息，香港女子冰球代表隊周日（9日）於羅馬尼亞出戰世界女子冰球錦標賽第三級別A組賽事，歷史性奪冠。本身是香港冰球隊員的楊俊英同時是女子港隊教練之一，他接受訪問時指，女子隊出戰前夕雖背負心理壓力，且面臨隊員荒及訓練場地有限的挑戰，但最終迎難以上，未損士氣更愈戰愈勇。



楊俊英相信今次女將報捷，有助緩解國歌風波壓力，亦展現實力為港隊說話，「今次拎到金牌，係用行動證明，我哋係有唔少有潛力嘅運動員。」



▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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冰球女子隊隊員橫跨四個世代 由16至47歲

冰球女子隊於昨日最後的一場賽事中連入三球，擊敗對手愛沙尼亞，其中一名入球猛將黃婉婷更只得16歲。楊俊英說，女子隊隊員年齡各異，甚至橫跨四個世代，隊員既有學生，亦有上班族，「最細只得16歲，最大嗰位都46、47歲。」比起男子港隊，女子隊年齡差距更大，由70後至00後都有，楊俊英苦笑解釋：「唔夠人嘛。」不過眾人各有各忙下，仍堅持出席練習，上下一條心。

楊俊英是港隊成員，亦是全職冰球教練，他欣喜女子隊出戰世錦賽報捷，相信有助緩解國歌風波。（夏家朗攝/資料圖片）

覓場地訓練難 隊員憂國歌風波遭削資源

隊員荒外，訓練硬件不足本身亦是一大挑戰，楊俊英指本港冰場僧多粥少，只能每周一次作實地練習，體能訓練則需移師設有仿真冰球場的小學進行，「香港只係得商用溜冰場，除咗港隊外，仲有好多冰球屬會，亦有公眾會用，所以基本上星期六、日唔會租得到場，一係就要好夜。」

冰球港隊近日受國歌事件困擾，楊俊英說，女子隊出戰世錦賽前夕練習時全力以赴，但背負外間耳語及壓力下，「佢哋都會擔心被削資源，但慶幸佢哋心理質素都好強大。」隊友之間互相鼓勵，士氣不滅反趨壯大，女子隊臨出發前，他也語重心長分享：「咁難得請咗大假，坐咁多粒鐘飛機，山長水遠去到比賽，唔好畀外間嘅批評、打幾多隊拎第幾名嘅說話影響到，最緊要係做好自己，盡力做囉。」

▼女子冰球世界錦標賽3A組，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格▼



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指女子隊奪佳續重振港隊士氣

男子隊在風波陰霾下，飽受打擊，適逢女子隊奪得佳續，港隊士氣再次大振。他寄語各隊員繼續加油，團結亦是力量，「以有限資源下繼續努力，繼續保持熱誠，最緊要對得住大家。」

女子冰球世界錦標賽3A組周日（9日）上演最後一日的賽事，香港隊獲得分組冠軍，得到下年升班資格。（香港冰球協會圖片)

冰球女子港隊於今日（10日）凌晨傳來好消息，不少本港市民於社交平台轉載，讚揚她們為港爭光，文化體育及旅遊局局長楊潤雄則於今日早上發新聞稿祝賀女子冰球隊，他讚揚香港女子冰球隊表現優秀，突破往績，並創造另一高峰，認為可喜可賀。

楊潤雄亦重申，特區政府多年來一直支持香港體育發展，推動精英化、普及化和盛事化，而香港運動員近年在不同國際賽事屢取佳績，令人鼓舞。

港協暨奧委會隨後亦發聲明祝賀，感謝球員及訓練團隊付出，認為展現香港運動員的實力。港協稱，將全力支持香港運動員訓練及作賽，並與各體育總會繼續合力提升體育發展水平。