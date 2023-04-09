冰球世錦賽｜女子港隊奪3A組冠軍　強敵關鍵戰失分　下年喜獲升班

女子冰球世界錦標賽3A組周日（9日）上演最後一日的賽事，香港隊擊敗榜尾的愛沙尼亞，5戰共獲4勝1負；由於原本排榜首的立陶宛，之後在對烏克蘭一仗1：2敗陣，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。



女子冰球世界錦標賽3A組香港隊擊敗榜尾的愛沙尼亞，由於原本排榜首的立陶宛對烏克蘭一仗1：2敗陣，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。（冰協提供）

女子冰球世錦賽分成四大級別，除了頂級的世界錦標賽外尚有屬較低組別的第一至三級賽事（Division I to III），並分別按成績分為A組及B組，設升降班制度，在賽事層級中最低的為第三級B組（3B組），若能勝出就可在翌年「升班」至「3A組」；反之，除了最低級別的3B組外，每組別最後一名都要在來年「降班」。

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而香港隊身處的是3A組，賽事在羅馬尼亞舉行，對手有東道主羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、烏克蘭和目前位處榜首的立陶宛，6支球隊作單循環賽事。港隊在4戰過後獲3勝1負，首4場先後擊敗保加利亞、烏克蘭、羅馬尼亞，惟對立陶宛戰至互射點球落敗，周日出戰未嘗一勝的榜尾球隊愛沙尼亞，必須贏波才有望升班。

港隊在第一節先開紀錄，但一直未能拉開比數，幸到第三節再連入兩球，終於以3：0擊敗愛沙尼亞，5戰累積13分，愛沙尼亞5戰全敗，明年將會降落3B組。

女子冰球世界錦標賽3A組，香港隊排榜首取得下年升班資格。

升班關鍵一戰，賽前以9分排第三的烏克蘭，硬撼以11分排榜首的立陶宛，賽事峰迴路轉，首節雙方互無紀錄，第二節由烏克蘭先開紀錄，第三節甫開賽不久立陶宛追平1：1，但烏克蘭其後再入一球，終以2：1獲勝。立陶宛落敗後，5戰維持11分跌至第三，被同日贏波的香港以13分超越，烏克蘭以12分升上次席，因此下年升班資格由香港女子隊獲得。