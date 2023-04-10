港女子冰球隊世錦賽奪小組冠軍　頒獎順利播國歌　隊員帶區旗進場

冰球港隊出戰國際賽，頒獎時主辦方播錯國歌，事件持續逾月仍未解決。女子冰球港隊周日（9日）在女子冰球世界錦標賽3A組奪冠，獲得下年升班資格。當日頒獎禮上，身穿印有香港區徽紅色球衣的港隊運動員帶同香港區旗進場，主辦方順利播放國歌。領隊關婉儀賽後曾說，知道國歌比一切重要，在頒獎禮前會再檢查一次國歌，著香港的特首和各官員不需擔心。



▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



+ 3

在羅馬尼行舉行的女子冰球世界錦標賽3A組周日（9日）上演最後一日的賽事，香港隊擊敗榜尾的愛沙尼亞，5戰共獲4勝1負；由於原本排榜首的立陶宛，之後在對烏克蘭一仗1：2敗陣，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。

領隊關婉儀賽後哭成淚人，發聲明感謝男女子及U18所有球員和他們的家庭，她當時也提到想向港府表達，知道國歌比一切重要，她會在頒獎禮前會再檢查一次國歌，著香港的特首和各官員不需擔心。

國歌播放時，運動員互相搭著彼此的肩膀。（影片截圖）

當日頒獎禮上，國歌順利播放，20名港隊運動員身穿印有香港區徽紅色球衣，帶同香港區旗進場，在國歌播放時，運動員互相搭著彼此的肩膀，在場內的其他工作人員及觀眾也有站起肅立。國歌播放完畢後，運動員在離場前也與另一隊伍的球員及工作人員擊掌。

今次出戰女子冰球世界錦標賽，女子港隊共20名球員，其中伍詠希獲選為隊伍最有價值球員、莫𣌀淋則獲選為大會最佳守門員。而每場賽事中均會各有一名單場最佳球員，獲選的港隊球員包括伍詠希、莫希淋、林珈希、周雅詩、王翠怡。

▼女子冰球世界錦標賽3A組，港隊成功排在榜首，獲得下年升班資格。▼

