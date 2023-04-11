新冠病毒繁殖率升　劉宇隆：感染數字無意義　市民不需做驚弓之鳥

香港走上復常之路，惟新冠病毒的即時有效繁殖率，由上月初不超過1，升至近日的3。政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早（11日）於電台節目指，即時有效繁殖率的增長需要視乎基數，市民毋須執著，「而家再睇返有咩感染，係冇乜太大意義」，反之污水監察更為準確，目前感染情況與去年高峰仍有距離，重症及死亡情況亦不嚴重，市民不用成為驚弓之鳥 。



香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，（資料圖片／余俊亮攝）

根據港大資料，近日新冠病毒的本地個案即時有效繁殖率，升至大約3的水平，即每名感染者，可傳染予3人。劉宇隆今日於港台節目《千禧年代》表示，即時有效繁殖率的增長需要視乎基數，回顧本港感染數字，3月中約有30宗確診，目前則每日約100宗確診，呈報個案亦只屬冰山一角，因為嚴重個案才會進行檢測，市民不應成驚弓之鳥，執著於即時有效繁殖率。

劉宇隆：感染數字無意思

他認為，即時有效繁殖率波幅很大，「而家再睇返有咩感染，係冇乜太大意義」，因為大部份人已感染及接種疫苗，應該聚焦感染後出現重症的市民，提及根據醫院管理局數據，因為新冠肺炎入院每天只有幾十名，嚴重的病人只有數名；過去兩星期因為新冠肺炎而死亡的人數則只有1個。劉宇隆說，市民近日對於疫情較為放鬆，外遊人數及來港人數增加，交流增加，才會提升感染率，相信上升會持續，但肯定不會如去年般嚴重。

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劉宇隆續指，污水屬較為客觀的數據，因為每個人都需要用廁所，可看到病毒於本港市民傳播的情況。他表示，目前每公升污水有13萬至14萬拷貝的病毒，相對於去年最高峰時的200萬拷貝以上，目前僅屬幾十分之一；加上市民打針及感染後免疫力提高，如無其他長期病患則可自行痊癒。

他認為，新冠大流行結束需要一定時間，市民或需兩至三年時間才可以「平常心 」應對，強調「唔會冇感染，一定有感染」，但由於大部份人感染後並無病徵，所以儘管感染亦不會知道。