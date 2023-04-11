復活節｜6日長假約135萬港人北上最多人經羅湖　出入境人流遜預期

復活節長假期結束，一眾上班族今日（11日）又要返回工作崗位。根據入境處數據，由清明節（5日）起，至昨日（10日）最後一日復活節假期，有約135萬人次的香港居民，經不同陸路口岸出境，其中最多人經羅湖北上，一共約36萬人次。

另外，早前入境處預計，今年4月1至10日期間，一共會有903萬人次經各關口進出香港。雖然近日多個關口均現人龍，然而根據入境處數字，10日合共只有約670萬人次，較預期少約25.8%。當中有約272萬人次的香港居民外遊；從內地或其他地區到港的訪客，只有約76萬人次。



一連多日長假期剛結束，根據入境處數據，4月5至10日一共有約135萬人次的香港居民，經陸路口岸出境至內地，其中4月7日最多人，一共有34萬人次；昨日最後一天假期則最少，只有約13萬人次。

▼4月10日 復活節假期最後一日羅湖口岸返港人潮▼



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各陸路口岸中，最多港人經羅湖離港，6日合共約36萬人次；其次為落馬洲支線，共約30萬人次。至於港珠澳大橋亦有23萬人次，不過大橋亦包括往澳門的港人。高鐵方面，雖然已恢復長途服務，但出境港人只有約15萬人次，比深圳灣口岸的17萬人次更少。最少港人北上的是文錦渡，只有7,365人次。

整體出入境人數遜預期 入境旅客僅76萬人次

之前入境處預計，今年4月1至10日期間，一共會有903萬人次經各關口進出香港。根據處方數據，10合共只有約670萬人次出入境，當中約517萬為香港居民，佔大約77.2%。

至於到港旅客方面，只有約76萬人次的非香港居民入境，當中約58萬為內地居民，其餘來自其他地方。反觀外遊的港人，該10日一共有272萬人次，即外遊港人，較訪港旅客多出2.58倍。