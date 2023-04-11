龔如心爭產案｜龔仁心等理事集體離任　法庭7月開庭處理管理事宜

已故華懋集團龔如心留下千億遺產，8年前終極裁定由華懋慈善基金受託持有，但須與律政司司長制定遺產管理計劃。基金原有理事，包括龔仁心、龔中心等近日集體離任，並交由另一慈善團體接管。律政司要求華懋基金釐清新上任理事的營運方式，高院今（11日）開庭處理其申請，法官鮑晏明亦表示想了解新上任理事是否知悉基金目前的財政狀況，亦關注到基金近日牽涉的訴訟，包括被商人林義雄追討4,200萬借款連利息勝訴的裁決等﹕現排期於今年7月4日和12月8日，以處理遺囑認證及遺囑管理事宜的爭議等。



基金現由邵氏基金接管

與訟各方包括：律政司長、遺產管理人莊日杰和黃德偉，及華懋慈善基金（下稱基金）。自龔仁心、龔中心等近日集體離任華懋慈善基金後，基金現由邵氏基金主席陳偉文，及財務總監郭樹偉等人接管。

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基金必須符合財政穩健等條件

高院去年展開首階段聆訊，並就遺產管理計劃作出初步裁決，裁定基金出任遺產受託人，必須符合「財政穩健」及「合適和恰當」兩項施加條件。案件現時分別排期7月4日和12月8日進行遺囑認證及遺囑管理事宜審訊，以處理上述兩項條件的爭議。

法官關注基金涉及的兩宗訴訟

律政司代表今陳辭指，鑑於基金近日有新理事上任，希望華懋基金釐清新的營運模式。法官表示，欲就理事換人一事提出相關問題，包括新理事是否由華懋基金原有理事任命、新理事是否知悉華懋基金財政狀況等等，另提到近日法院頒下兩宗與基金相關判決，即基金控告遺產管理人擅加管理費，被剔除部份申索後上訴遭駁回，以及商人林義雄向基金追討逾4,200萬債項獲判勝訴，關注基金如何應對處理。

基金要求時間準備回覆文件

基金代表回應指，希望法庭給予更多時間準備回覆相關文件和證據。惟律政司指，早前已向基金相關提問，基金理應一早準備，要求法庭批准律政司再作補充提問。

律政司指基金回覆帶敵意

律政司又透露，曾去信詢問基金能否符合出任遺產受託人的條件，但基金回覆不太合作且帶敵對性，質疑基金採取這種態度對其誠信並非有利，又指邵氏基金本身也是慈善機構，若要接手處理華懋基金財政事宜，是否等於要承保華懋基金所有資產，律政司也有責任監管。法官批准律政司下周一（17日）提交補充提問，並下令基金本月底提交書面回覆。

案件編號：HCMP 853/2012