西灣河站設太安樓塗畫　港鐵冀成新打卡點　擬於其他站推藝術創作

談及西灣河，其中一大地標就是充滿街頭小食的太安樓。毗連太安樓的西灣河站，其牆身由今日（11日）起展視多張大型塗畫，畫像均以西灣河舊有建築為藍本，包括太安樓、西灣河碼頭及協青社蒲吧等。

塗畫由本地藝術家「小塗蛙Jasontommy」及八位參與協青社藝術工作坊的青年人攜手創作。有份負責是次項目的港鐵表示，冀將青年、街頭藝術與社區連結，成為西灣河區內「打卡」地標；並希望未來可與更多本地藝術家及青年合作，在其他港鐵站推動公共藝術創作。



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港鐵 x 協青社「躍動夢幻西灣」繪畫工作坊

負責設計是次街頭塗畫項目「躍動夢幻西灣」，將藝術創作貫通車站，及地面升降機大堂的本地藝術家Jasontommy表示，塗畫牆以西灣河舊有建築為藍本，將大眾熟悉的太安樓、西灣河碼頭及協青社蒲吧，活現於車站藝術創作中。

負責設計是次「躍動夢幻西灣」項目，打造出貫通車站及地面升降機大堂藝術創作的本地藝術家Jasontommy表示，是次活動以西灣河建築為藍本，將大眾熟悉的太安樓、西灣河碼頭及協青社蒲吧，活現於車站藝術創作。（黃寶瑩攝）

此外，他亦在協青社協助下，舉辦藝術工作坊，教導八位青年繪畫，以及數碼印圖等創作技巧，帶領他們以街頭塗畫風格，繪畫區內舊建築、文化及集體回憶，讓學員發揮創意，展現藝術天份：「港鐵是大家在日常生活中經常會接觸的交通工具，希望是次工作坊有助加強他們拉近與社區的距離和認識。」

港鐵建築主管文若德則表示，希望未來能與更多本地藝術家以及青年合作，在其他港鐵站推動公共藝術創作。（黃寶瑩攝）

港鐵建築主管文若德則表示，希望未來能與更多本地藝術家以及青年合作，在其他港鐵站推動公共藝術創作，「是次合作，除了讓青年學習數碼藝術創作的技巧，亦提供車站空間呈現他們對西灣河區的印象，為當區注入活力，亦讓乘客在旅程中了解社區變遷，推動本地文化交流及發展。」

港鐵的「港鐵‧藝術」計劃旨在與世界各地的藝術家合作，將作品融入不同車站的展覽場地，讓藝術家一展才華，並推廣公共藝術欣賞。

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