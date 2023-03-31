旅發局辦免費數碼藝術展　一次過看32份作品

旅遊發展局青年學院今年與城市大學創意媒體學院合作，舉辦「香港．大城小區」數碼藝術展，創作獨一無二的數碼藝術作品，帶領市民旅客從年輕人的視角，走入西九龍、深水埗和中環等社區，感受地道獨特文化風貌。



展覽即日起至4月23日於中環PMQ 舉行，展出53名大學生創作的32份數碼藝術作品。



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展覽運用裸眼3D技術

旅發局表示，展出作品以西九龍、深水埗和中環為題，參與的學生親自落區探索當區文化歷史與現貌，再加入豐富想象，以影像及音樂，創作出一至三分鐘片段及3D短片。展覽運用裸眼3D技術、不規則屏幕設計等不同形式的數碼裝置，透過藝術、科技及光影製造空間感，讓參觀者感受與別不同的藝術體驗，以嶄新立體的方式呈現地道社區風貌。

多份作品於內地、南韓、英國、美國及法國等地方參加影展，更獲得多個提名，其中以深水埗為主題的作品，於法國動畫展獲3D影片大獎，將香港獨特藝文風貌推廣至國際舞台。

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總幹事程鼎一：加強年輕人以旅遊角度聯繫社區

旅發局總幹事程鼎一表示，局方致力透過青年學院，以教育、體驗及創作活動等不同形式，加強年輕人以旅遊的角度，與社區的聯繫，鼓勵他們用創新思維和想象力，以全新方式呈現社區的日常生活及獨特文化，為旅遊業注入新動力、新元素，向香港市民及全球旅客宣揚香港獨有的藝文魅力。