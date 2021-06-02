袁國勇促青年打針　反問：打得麻疹痄腮針　點解唔打得新冠疫苗?

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-02 20:18

復星醫藥向本港申請12至16歲青年都可以注射復必泰疫苗，本港疫苗顧問專家委員會亦同意。委員之一的港大微生物學系講座教授袁國勇強調，「打得麻疹、痄腮針, 點解唔打得新冠疫苗?」事前亦毋須身體檢測，亦都提醒政府現時就要公布青少年以往的發病率，「小朋友間中可以有急性心肌炎、抽筋、腦炎甚少有死亡個案，但一向無講開比市民聽，好易將情況賴咗疫苗。」

本港疫苗接種率緩慢，政府擬下降疫苗接種年齡至12歲。袁國勇呼籲12至16歲青年打針，而最重要是令他們的父母同意，「父母唔接受，都唔會比孩子接種，唔好比一般市民對疫苗副作用有偏差印象，『覺得我打疫苗會死、小產等等』，其實無咁樣一回事」，提到以往打針後死亡的個案，解剖後都發現有非常嚴重血管病，跟疫苗毫無關係，「就算唔打疫苗，都會喺當日或者嗰個禮拜死亡」，認為市民誤解是阻止第五波發生的致命傷害，期望市民在新一波前都接種疫苗。

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至於青少年打針要否做身體檢測，袁國勇稱，若他們本身無其他疾病、對疫苗無急性敏感反應、長期病患病情穩定、打針日無發燒等都適合打針，「如果兒童打開兒童疫苗，佢就應該打新冠疫苗」，「打得麻疹、痄腮針, 點解唔打得新冠疫苗?」他提醒政府擴展接種年齡前，應該先公布青少年的入院情況，「小朋友間中可以有急性心肌炎、抽筋、腦炎甚少有死亡個案，但一向無講開比市民聽，好易將情況賴咗疫苗。」

政府七月開始，只會公布跟疫苗有潛在關聯的個別死亡個案，而非每宗個案都公布。袁國勇質疑「一定要公布，點解唔公布?」，但同時提到重點在於無打針者的背景發生率供公眾參考，避免市民對疫苗有錯覺及不必要的抹黑。