麻疹｜本地個案再現涉6歲女童　情況穩定已出院　曾接種麻疹疫苗

衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，本港新增一宗本地麻疹個案，病人涉及一名6歲女童，她於8月2日及3日開始發燒及喉嚨痛，並於8月5日及6日開始出疹和結膜炎，她情況穩定，已於8月8日出院。



衞生防護中心表示，該名女童曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。根據病人家人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵。本港今年4月及6月亦分別錄得一宗麻疹個案呈報，去年亦有一宗。



衞生署提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。（資料圖片）

衞生防護中心指，本地麻疹個案涉及一名6歲女童，她於8月2日及3日開始發燒及喉嚨痛，並於8月5日及6日開始出疹和結膜炎。她8月3日被帶往兒科私家醫生求醫，其後於8月5日及6日到香港浸信會醫院求醫。她於8月7日入院接受治療。病人情況穩定，已於8月8日出院。

當局表示，女童的血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。她曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。根據病人家人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

該名女童於8月7日入住香港浸信會醫院接受治療，已於8月8日出院。（資料圖片／蔡正邦攝）

翻查資料，對上一次錄得本地麻疹個案為今年6月，個案涉及一名過往健康良好的36歲男子，他於6月14日開始發燒、頭痛及疲倦，並於6月22日開始出疹。他分別於6月27日及29日到明愛醫院及廣華醫院的急症室求醫。他情況穩定，不過於7月2日不遵從醫生勸告自行出院。

衞生防護中心稱，接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作。麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。

衞生防護中心指，接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。（資料圖片／羅君豪攝）

當局又指，麻疹的潛伏期為七至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，並提醒如出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。

接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。