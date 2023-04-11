屋宇署去年巡1656間劏房佔整體不足2%　起動九龍東人手開支削兩成

劏房租務管制條例推出逾一年，一直被質疑無助打擊環境惡劣的劏房市場。屋宇署回覆特別財委會議員質詢時提到，去年巡查了1,656個劏房單位，僅佔全港10.7萬個劏房單位不足2%，向當中57個單位發出清拆令，無遵從而被檢控的只佔3.5%。當局指會透過大規模行動巡查，以辨識違規劏房，惟相關人員數目只有423名，按年微增0.95%。



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屋宇署向違規劏房發出57張清拆令

屋宇署回覆立法會議員質詢時提到，當局去年巡查了1,656個劏房單位，當中發現有237個有違規之處，須予以取締，相關的執法行動仍在進行中。截至今年2月底，當局就這些須取締的違規劏房單位，發出57張清拆令，當中有兩個單位因無遵從清拆令而被檢控。

當局指，會因應公眾舉報，並透過大規模行動巡查劏房，以辨識單位有否建築違規之處，又強調現已推行改善措施，加快對劏房單位內發現的建築違規之處採取執法行動，包括：

1/ 提升樓宇狀況資訊系統，以加強監察執法行動的進度

2/ 精簡向法庭申請進入處所手令的程序

3/ 重新調配資源

4/ 按需要重訂工作的優先次序

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至於執法人手方面，屋宇署則指，有兩個樓宇部的專業及技術人員負責相關工作，2023/24年度會有423名人員，僅較上年度的419名微增0.95%。

對於在工廈違規經營劏房的問題，屋宇署則指，會視乎實際情況，考慮根據《建築物條例》，向法庭申請封閉令，以封閉有關處所並安排政府承建商進行所需的糾正工程。

屋宇署2020至2022年發出的清拆令數據。（文件截圖）

去年發出1.6萬張清拆令

至於在全港整體建築的僭建物方面，屋宇署近三年發出的清拆令有上升趨勢，當中去年共發出16,308張清拆令，按年飊升54%，而仍未履行清拆令的個案多達12,918宗，按年大增1.72倍。

當局解釋，發出的清拆令個案飊升，是因為當局去年對所有逾3層高的私人住宅及綜合用途樓宇進行特別視察計劃，視察外牆排水系統，並就欠妥排水系統採取加強執法行動，故去年發出的清拆令數目大幅上升。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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另外，簡約公屋啟德選址惹起公眾反彈，有聲音批評輕軌鐵路、地下購物街等多個原訂計劃均消失，令「起動九龍東」計劃「爛尾」，新民黨議員葉劉淑儀提出質詢指，當局的關鍵績效指標（KPI）為何，以及會否考慮刪除落實相關計劃的職位。

過去5年，起動東九龍辦事處人手編制和開支。（文件截圖）

發展局回覆指，2022/23年度，起動東九龍辦事處有15名人手，開支約3,090萬元，是近5年來首次人手編制下跌（21%），約3,090萬元開支亦是同期的新低，按年下跌近19%，但強調有需要保留現有職位，以應付將九龍東轉型的工作，強調會不時檢討人手需要，並按需要適當調整。

至於「起動九龍東」走樣的質疑，當局則強調，會透過整全策略，促進九龍東轉型為第二個核心商業區（CBD2），強調不少措施已逐步落實，「CBD2也漸成形」，又指當局會以「起動九龍東」各個項目的目標和時間表的執行進度為績效指標，但未有回應是否達標。