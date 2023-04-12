僱傭條例將廢除疫苗接種條文　有社工去年因未打針轉工：影響發展

勞工處公布，廢除《僱傭條例》去年中加入疫苗接種條文，由6月16日起，如僱主再解僱沒按要求接種疫苗的僱員，將會被視為不合理解僱。在修訂《僱傭條例》之前，社署去年2月已發信要求全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，並要求他們的員工接種首劑疫苗。



有社工去年因疫苗接種一事而離職，找到另一份工作，仍可以留在社福界，他說雖然對現時的工作感滿意，但事件確實影響其事業發展，當時也感到很不開心，不止是因為要放棄在舊機構付出時間、心力建立的事，也因為家人的不理解，更跟他說「打支針咪無事。」



有社工指機構要求不打針員工自願離職

新冠病毒第五波疫情去年1月爆發，在勞工處修訂《僱傭條例》前，社署去年2月中已發信予全港全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，員工須在去年4月1日前接種第一針疫苗，方能提供原定服務。

社會工作者總工會當時曾進行調查，發現逾半受訪者指其工作機構有相關安排，也有社工稱其任職機構要求選擇不打針員工自願離職。

拒打疫苗社工要轉工 對現時工作滿意

何家安是其中一位於去年因疫苗接種問題，離開原來工作的社工。他提到，在舊機構做不適切居所的支援工作逾兩年，但因計劃有受政府資助，負責計劃的機構也要求他接種疫苗。但他留意到，當時社會對疫苗副作用有很多討論，基於健康考慮，「想睇定啲先。」他其後趁着確診後的豁免期另覓工作，成功轉職至另一間機構工作，為婦女提供支援，「都係好想留返係社福界。」

他對現時的工作滿意，但認為事件確實有影響到他在行內的發展，不止工作範疇改變，他說要放棄在舊機構建立的事業、與服務使用者的關係等，都令他感到不開心，且因年資計算問題，其新工作的薪酬也低於舊工作。他的家人也表示不理解，更直接跟他說：「打支針咪無事，又可以計年資，又可以加人工囉。」

政府宣布將廢取《僱傭條例》不打針非不合理解僱的條文，他表示，很多人因為疫苗接種問題承受很多損失，例如失去工作機會、正常生活的權利等，認為政府應交代最初強制接種的要求其實並不合理，「希望有個交代，對我嚟講好緊要。」

香港社會工作者總工會會長張志偉指出，有部份社工因疫苗接種問題離職。（黃寶瑩攝）

社總：未聽聞有機構主動找已離職社工回巢

社總會長張志偉指，有部份社工因疫苗接種問題離職，他認為港府宣布廢取《僱傭條例》不打針非不合理解僱的條文是合理的決定，「可能係遲咗，喺取消所有防疫措施時就應該可以同步。」

被問到該批離職社工會否重返舊機構，他說要視乎同工的選擇，續稱現時未曾聽聞有機構主動聯絡已離職社工，並重新聘用他們，但他不排除會有這種情況，「都有可能，因為機構都好缺人，個個field都好缺人。」