九龍東發展｜建運輸系統迫在眉睫　港鐵以外營辦商不影響無縫轉乘

政府早年提出「起動九龍東」，銳意發展九龍東，民建聯建議可考慮採用巴士快速交通系統（BRT）、內地的雲巴或智軌（類似單軌或輕軌系統），並提出興建兩條走線。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生今（13日）在港台節目《千禧時代》表示，單軌系統並非鋼材設計，建造速度快，且車身輕巧，又不必掘隧道可節省成本，適合在東九龍建造。至於採用港鐵以外的營辦商，他認為不影響無縫轉乘，以單軌系統為例，上蓋加天橋的方式便可解決。



香港公共交通智庫幹事陳迪遙則認為，BRT毋須另建車廠維修，在快速交通系統的到站時間穩定，離開系統亦可駁回普通道路，彈性較高。



九龍東單軌鐵路模擬效果圖。

民建聯倡建BRT、內地的雲巴或智軌

民建聯立法會議員顏汶羽表示，九龍東一直飽受交通擠塞，數十萬名「山上」居民（例如觀塘「四順」區）依賴巴士及小巴連接港鐵站，興建新集體運輸系統為迫在眉睫，建議可考慮巴士快速交通系統（BRT）、內地的雲巴或智軌（類似單軌或輕軌系統），並提出興建兩條走線。

其一是在政府建議的彩虹東至寶達的東九龍線以外，再考慮新設鑽石山車站，與現有鑽石山站連接；並再增設11個車站，包括慈雲山、秀茂坪，並以安達臣為總站。

另一支線則與現有港鐵啟德站接駁、東向麗晶花園、 九龍灣商貿區站、觀塘碼頭、茶果嶺道，然後與現有油塘站接駁，再往藍田北，繼而接駁至寶達。各線共計24個站點。

單軌建造速度快、不必掘隧道可節省成本

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，BRT、單軌或輕軌系統，在工程及技術角度並無問題，亦在深圳、廣州、曼谷、新加坡等城市可行，分別在於運輸量，以及如何在複雜的環境建設下，減少對居民及交通的影響。

他以重慶單軌為例，指其橋樑並非鋼材設計，建造速度快，且車身輕巧，又不必掘隧道可節省成本，適合在東九龍建造。他又指，由於政府在啟德已預留土地，因此先興建啟德段最方便。若採用港鐵以外的營辦商亦不影響無縫轉乘，上蓋加天橋的方式便可解決。

BRT行駛路線彈性高、毋須另建車廠

香港公共交通智庫幹事陳迪遙表示，BRT在內地福建及廣州均受歡迎，又指單軌或輕軌系統的成本較高，需要另建車廠維修列車。相反巴士的彈性高，僅使用少量空間，在快速交通系統的到站時間穩定，離開系統亦可駁回普通道路，雙層的載客量亦有100多人。