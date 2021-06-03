福島核災｜日本政府擬2年後排核廢水入海　避談對周邊國家賠償

撰文： 黃金棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-03 19:40

日本福島3.11大地震至今年轉瞬已過10年，然而核電廠事故帶來的後遺仍無法消除。日本政府近日宣布，計劃於兩年後，開始將已完成處理的核廢水排入海洋。日本政府有關人士近日向多間港、澳傳媒舉行簡介會，期間強調當地擬排放的核處理水中，放射物質已大幅度稀釋，安全程度達國際標準。 有關人士又指，在排放前後，會密切監察水質。然而日本周邊國家包括中國、韓國等，亦批評日本做法。日本政府有關人士稱，會以高透明度向國際社會發放資訊，亦會向中、韓個別說明，包括與大使館進行簡介會等，惟沒有提及賠償相關問題。

+ 6 + 6 + 6

近日多國批評日本政府排放核廢水做法，日本政府有關人士今日（3日），向本港媒體解說，有關核廢水安全程度等議題。日方有關人士解釋，福島第一核電站範圍內的儲水罐數量超過1,000個，已對用地構成壓力；加上近年返回當地居住的人數增加。日方認為需在安全情況下，停止核電廠運作工程。經過6年討論後，預計在2年後，會將已處理的核廢水排入海洋。

國際原子能機構批准後 才會開始排放

日本政府有關人士強調，日本當局曾考慮五種處理核廢水方法，包括存放到地底、以氫氣排放等，最終決定排入海洋，是考慮安全、可行性、有沒有先例等因素，強調並非成本較低，而在海洋排放或水蒸汽排放，均是相對較可行方法。國際原子能機構（IAEA）的報告亦形容，日本當局選擇的兩種方法算是「穩打穩紮」。

日方有關人士又指，東京電力會制定詳細排放方案，當得到國際原子能機構批准後，才會開始排放。現時距離計劃排放時間仍有兩年，該日方有關人士稱，日本政府會繼續發放正確訊息，以及與國內外溝通。

日本政府指，中國陽江核電站2019年排放107兆貝克；台灣馬鞍山核能發電廠2019年排放35兆貝克，遠比日本預計排放量高。（在香港日本國總領事館網頁圖片）

日政府︰氚排放只影響福島第一核電站半徑2公里範圍

各界擔心排放核廢水含大量放射性物質，日本政府有關人士解釋，核廢水會經「ALPS」裝置淨化處理，將氚（tritium）以外的放射性物質去除至符合監管水平。而排放入海前，當局會再以大量海水稀釋，氚、碳14等放射性物質濃度已大幅降低至符合標準。目前儲水罐共125萬噸廢水中，有70%污水未完成處理，有關人士強調，絕不會排放未達標污水入海。

日本政府有關人士舉例指，估計「ALPS處理水」每年氚排放量為少於22兆貝克，影響範圍只會在福島第一核電站半徑2公里內；而輻射影響亦非常小，不及從自然環境輻射影響的10萬分之1，更形容1,000個儲水罐中，氚水含量僅為一湯匙的份量。

該名日方有關人士又指，各國亦有依照其法例處置氚，包括以液體形式排入海洋或河流等。該人士又以各地核電廠的氚排放數據為例，指部份地區的核電廠氚排放量，遠比日本排放量高，如2019年中國陽江核電站排放107兆貝克液體氚；同年台灣馬鞍山核能發電廠排放35兆貝克液體氚。

▼環保團體專家曾5次赴福島災區 籲緊記核災教訓▼

綠惜地球︰日本當局應先研究對海洋生物影響

至於監管水質方面，日本政府有關人士指現有海域監測除了針對「銫137」外，會擴展至氚，並會在排放計劃開始前約一年，加強海域監測。而排放後亦會和國際原子能機構合作監察水質，確保符合國際標準，如機械故障即會迅速停止排放。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，若日本政府相信有關措施對市民健康、及食品均安全，應拿出證據來，例如參考國際標準，進行小規模試驗，對比經稀釋的核污水是否達標，並研究對海洋生物影響，才能提升大眾信心。