疫情時帖文Stay Postive被指煽動　尼籍生稱想鼓勵保持樂觀裁罪脫

尼泊爾籍男學生涉於去年2月疫情期間，在社交平台發佈限時動態的配文寫上「early COVID dinner」及「stay positive」等字，被控一項煽惑他人而使他人蒙受感染的危險。案件早前經審訊後，裁判官王證瑜今（13日）在東區法院裁決時，引述辯方說法指，被告只是想問上傳快測結果是否新潮流，及鼓勵他人在疫情期間要保持樂觀，王官認為控方未能證明被告有不法意圖，裁定被告罪名不成立。



被告古力素，22歲，被控於2022年2月22日，在香港非法煽惑自知屬傳染病接觸者，或受指明傳染病感染的他人（該傳染病即COVID-19)，藉身處任何公共運輸工具，或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店 ，或在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。被告開審時聽取案情後欲認罪，惟王官基於被告稱他並無煽惑意圖而拒絕接受他認罪，故繼續審訊。

王官裁決指，控方主要依賴由被告發佈的兩個Instagram 帖文。被告則指，其首則帖文是在提問上傳快測結果是否新的潮流（New trend），且當時社交媒體亦有不少相類似帖文；至於另外一則帖文的「stay postive」，其意圖只是想鼓勵他人，在疫情期間要保持樂觀。王官認為控方未能證明被告有不法意圖，裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESCC 1594/ 2022