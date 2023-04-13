跨境學童｜中小學復活節長假後取消網課安排　校方須呈報缺課個案

香港與內地全面通關，教育局早前向全港有錄取跨境學生的學校致函，宣布所有中學、小學及特殊學校於學校復活節假期後，將毋須繼續為跨境學生提供實時網上課堂或其他在家學習模式的過渡安排，幼稚園自下月2日起實行相關安排。局方提醒，如跨境學生沒有按時回校上課，會被視為缺課，建議學校呼籲跨境學生盡快回港出席面授課堂，以便學校提供更周全的照顧。



學校復活節假期後，教育局指，跨境學生沒有按時回校上課，會被視為缺課。（資料圖片）

幼稚園5.2起毋須為跨境學生提供實時網上課堂

復活節長假期過後，大部分學校均於下周一（17日）復課，根據教育局於3月發出的學校通函顯示，所有中學、小學及特殊學校（包括中學部及小學部）將毋須於學校復活節假期後，繼續為跨境學生提供實時網上課堂或其他在家學習模式的過渡安排，所有幼稚園則自下月2日適用。

教育局指，香港與內地已由2月6日起恢復全面通關，根據教育局早前透過各區學校蒐集2月22日當天跨境學生的資料，大部分跨境學生已恢復跨境回港上課，只有小部分跨境學生留在內地家中學習。局方指，在審視跨境學生復課後的通關情況、交通安排和學校實際運作等，經與學界商討後，決定調整為跨境學生提供的在家學習過渡安排。

教育局早前向全港有錄取跨境學生的學校致函，宣布所有中學、小學及特殊學校於學校復活節假期後，將毋須繼續為跨境學生提供實時網上課堂或其他在家學習模式的過渡安排。(資料圖片)

局方續指，在家學習過渡安排完結後，如跨境學生沒有按時回校上課，會被視為缺課。，不論學生缺席原因為何，中、小學校長必須在學生連續缺課的第七天，向局方呈報個案，並啟動既有機制支援學生。至於幼稚園 方 面，學校亦須向教育局通報學生無故或在可疑情況下缺課的個案。

教育局又提到，因應跨境學生疫情下的特殊學習情況，部分跨境學生家長或會向學校提出升級或留級的要求。局方指，學校須根據教育局現行的指引及校本既定的機制，從專業角度按教育原則及學生的個別情況考慮每宗個案，需要時為相關學生進行適切的輔導及跟進。