七一衝突｜清晨暴動4男囚26至28月　官稱違法方式表達害己害人

2019年七一有示威者清晨在灣仔演藝道一帶聚集，並與執法人員發生衝突，9男被捕，去年被控暴動等罪名，其中5人上月承認暴動罪，案件今(13日)在區域法院判刑，法官李慶年指本案嚴重性屬中等，亦明白年青人懷着改變社會的理念，但以違法方式表達屬害人害己，他理解案中不少參與者被煽動違法，但不知蓄意到場支持或鼓勵亦屬暴動兼罪責非輕，判4被告入獄26至28個月，一名現年20歲的被告則入教導所。



5名被告：黎穎豪（20歲、學生）、陳景行（21歲、學生）、陳俊僑（21歲、學生）、黃家祈（30歲、室內設計師）及何宇軒（29歲、廚師），全部過往均無案底。他們承認於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。黎原另被控管有一個錘子意圖破壞財產，該控罪獲批准留在法庭存檔不作起訴。

李官指因黎有情緒問題須接受治療，根據報告建議判黎入教導所，其餘4人除黃家祈因曾擲水樽判囚28個月，另3人囚26個月。

2019年7月1日清晨有示威者在灣仔一帶集結並與警員衝突。(詳看下圖)

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案情指，案發當日清晨5時許，示威者在演藝道與龍匯道一帶集結，執法人員築起防線，並在約5時半開始驅散，惟示威者戴口罩及頭盔等大叫口號，又用鐵欄杆築起防線。至早上7時許，示威者推鐵欄衝向執法人員防線，並以雨傘施襲及拋擲水樽、雞蛋及煙霧餅等。

執發人員於早上約7時半驅散示威者並拘捕5名被告，他們案發時間均與其他示威者站在一起，其中黃家祈更曾擲水樽。當日約有300名示威者參與，其中約30人站前排及有暴力行為。

案件編號：DCCC 330/2022